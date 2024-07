Savona, la giunta approva il progetto di riqualificazione delle aree pedonali di corso Italia, via Mistrangelo e Rossello

Il Comune va avanti sul programma di pedonalizzazione del centro e approva la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lotti funzionali inerenti la "Riqualificazione delle aree pedonali di Corso Italia, Via Mistrangelo, Via Rossello”, dell'importo complessivo di 1.650.578 euro, redatto dal professionista incaricato architetto Giacomo Airaldi di Alassio.

Il lotto di riqualificazione di Corso Italia costituisce l'ultimo tratto dell'asse di corso Italia-viale Dante Alighieri, oggetto di intervento all'interno dell'ambito 1 “parco del Priamar”, mentre i lotti di Via Rossello e Via Mistrangelo completano l'intervento previsto nell'ambito 3 "Monticello-ex convento di sant'Agostino", già individuati dalla Strategia Territoriale "SAÑA - Savona in transizione: Sostenibile, Aperta, Naturale, A(da)ttiva" a valere sul Fesr (2021-2027).

Lo scorso aprile l'amministrazione Russo aveva illustrato gli interventi che prevede di fare sulle vie interessate

VIA MISTRANGELO E VIA ROSSELLO

Per via Mistrangelo si vuole confermare la caratteristica di via di un centro storico con la sua dimensione raccolta, risolvendo le criticità riscontrate quali: i piccoli marciapiedi; l’assenza di verde pubblico e di arredo; la disomogeneità dell’illuminazione pubblica.

Secondo i progettisti, come rilevato dall’architetto Giacomo Airaldi che, insieme con Filippo Brunengo, coordina il gruppo di lavoro, occorre connotare l’area attraverso un insieme sistematico di interventi che portino alla creazione di uno spazio urbano di connessione tra via Pia e la nuova piazza Diaz sottolineando la “Promenade di Architetture attraverso i secoli” e valorizzando street food e il tessuto commerciale esistente.

Intervenendo su via Mistrangelo è naturale riprogettare anche via Rossello con una nuova pavimentazione, nuove sedute, aiuole e, naturalmente, migliorando e armonizzando l’illuminazione pubblica. L’area dovrà essere regolamentata negli accessi attraverso la creazione di varchi con pilomat.

CORSO ITALIA

Per quanto riguarda corso Italia il progetto mira a valorizzare le caratteristiche del viale alberato esistente che ha una sua valenza anche storica, eliminandone le criticità come, ad esempio, l’assenza di sedute; le aiuole degli alberi di dimensioni troppo ridotte; il manto di asfalto e l’illuminazione da riordinare e modernizzare.

La proposta mira a connotare l’area non solo come una zona di passaggio, ma anche di sosta con la creazione di vere e proprie isole: una in corrispondenza del passaggio verso via dei Mille e una di fronte alla sede della banca.

Le isole verranno attrezzate con arredo e sedute costituite da lunghe panche aggregative. La sistemazione degli arredi tiene conto, naturalmente, della presenza dei banchi del mercato del lunedì.