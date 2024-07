Ex Savam, problemi di sicurezza per l'Asl sulla posa dei travi sul tetto, bloccati i lavori. Il sindaco non ci sta: "Il cantiere è sicuro"

La saga ex Savam si arricchisce di un nuovo capitolo. Oggi i lavori per la messa in sicurezza sono stati sospesi a seguito di un controllo dell'Asl, che ha evidenziato una presunta pericolosità nella posa dei travi in legno del tetto. La decisione dell'ente ha sollevato perplessità nel comune valbormidese, che sostiene di aver operato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

"È strano che se ne siano accorti adesso, quando l'operazione è praticamente terminata. Sono 15 giorni che stiamo portando e posizionando le travi, e oggi, all'improvviso, è arrivato il controllo - commenta con amarezza il sindaco Roberto Briano - Noi siamo estremamente tranquilli perché tutto è stato fatto in sicurezza, prendendo le precauzioni necessarie. Abbiamo utilizzato una gru più grande e cavi ancora più robusti per essere sicuri al 100%".

Secondo l'Asl, il problema riguarda lo sgancio delle travi, che potrebbe comportare rischi nel caso di problemi con le funi, finendo sul cestello dove si trovano gli operai. "Non è così", precisa il sindaco, "quando la trave viene fatta scivolare, sorretta da tre funi, il cestello non è sotto. Gli operai intervengono in un secondo momento".

Nonostante le divergenze di opinione, il sindaco Briano riconosce l'importanza dei controlli: "Vanno fatti e su questo non ci piove. Tuttavia, secondo noi, il cantiere è in regola. Ora i tecnici dovranno dimostrare all'Asl che non ci sono problemi e purtroppo questo comporterà ulteriori ritardi. Avevamo in programma delle cose da fare a breve, ma purtroppo non sarà possibile".