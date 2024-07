Alassio, resistenza e spaccio di droga, 32enne egiziano arrestato dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alassio hanno tratto in arresto un trentaduenne di origini egiziane, pregiudicato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che si trovava in compagnia di un minore straniero, è stato fermato dal personale delle Volanti del Commissariato per un controllo. Da subito, i due ragazzi hanno assunto comportamenti non collaborativi e il maggiore d’età ha opposto resistenza agli operatori.

Durante il controllo di polizia, l'uomo arrestato ha tentato di disfarsi di un involucro, subito recuperato dai poliziotti, contenente sostanza stupefacente. Successivamente, si è scagliato contro gli operatori nel tentativo di guadagnare la fuga. A quel punto è scattato il provvedimento di arresto.

Il minore, invece, è stato trovato in possesso di due coltelli e pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il minore è stato affidato ai Servizi Sociali.