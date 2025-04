Carcare, giovane investito da un'auto in via del Collegio: interviene l'elisoccorso

Un grave incidente si è verificato oggi, pochi minuti prima delle 13.30, in via del Collegio a Carcare, a poca distanza dal Liceo Calasanzio: un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava attraversando regolarmente quando è stato travolto da un veicolo in transito. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Carcare, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo al campo sportivo di Plodio (scelta obbligata perchè in erba naturale e quindi più idoneo ad ospitare le operazioni di atterraggio e decollo, al contrario di quello di Carcare il cui manto è in sintetico), dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Grifo.

L’uomo è stato quindi elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Presenti anche i sanitari dell'automedica infermieristica "India", che hanno fornito supporto durante le operazioni di soccorso.