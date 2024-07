Regione, Rixi categorico: "Non mi candido e non cambierò idea. Serve un candidato civico"

Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Non mi candido alle regionali e non cambierò idea al riguardo". Ritiene che il centrodestra ligure abbia un problema se non ha altri candidati oltre a lui: "Preferisco concentrarmi sul mio lavoro al ministero piuttosto che essere una pezza a colori per tamponare una situazione di emergenza".

Il viceministro ha espresso il suo sostegno agli amministratori pubblici, come il sindaco di Genova Marco Bucci, e ha criticato il mancato supporto degli alleati a Giovanni Toti, presidente dimissionario della Regione Liguria: "Noi della Lega non sempre abbiamo condiviso le sue decisioni, ma lo abbiamo sempre appoggiato. Altri, meno".

Nell'intervista, ha sottolineato l'importanza di avere un candidato civico per la coalizione, altrimenti "il nostro destino sarà già scritto". Ha anche criticato la situazione giudiziaria che ha portato alle dimissioni di Toti, definendola "un fallimento della democrazia": "Obbligare qualcuno a scegliere tra la propria libertà personale e il ciclo amministrativo di un ente è una cosa barbara".