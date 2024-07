Guida completa all'alimentazione del cane: tutto ciò che devi sapere

L'alimentazione del cane è un aspetto da considerare in ottica di salute e benessere. I nutrienti necessari per la funzionalità metabolica includono proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. La piattaforma online di iPelosi invita i proprietari a porre estrema attenzione nella somministrazione del cibo al fine di preservare l’agilità e la vivacità del loro amico a quattro zampe.

Per questo motivo, lo store offre un vasto assortimento di cibo umido e secco declinato alle singole esigenze, ma comunque ricco di micro e macro nutrienti essenziali. Difatti, senza il consumo di ciascun gruppo nutrizionale la vita di Fido è compromessa. Le proteine sono essenziali per la crescita muscolare e lo sviluppo delle cellule. I grassi forniscono energia e sostengono la salute della pelle e del pelo. I carboidrati sono una fonte importante di energia per l'attività fisica. Mentre le vitamine svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della funzione metabolica e immunitaria e i minerali come calcio, fosforo e ferro sono essenziali per la salute ossea, dentale e generale.

Fornire al cane un'alimentazione bilanciata che contenga tutti questi nutrienti in proporzioni adeguate è la chiave per il suo benessere. In caso di dubbi, va chiesto consiglio al proprio veterinario di fiducia, l’unico in grado di determinare le esigenze alimentari specifiche in base all'età, alla razza e allo stato di salute. Prestare attenzione alle possibili intolleranze alimentari o allergie per individuare la proposta di mangime ottimale e ficcante per il proprio amico a quattro zampe.

Come funziona il sistema digestivo del cane?

Il sistema digestivo del cane è composto da diversi organi che lavorano insieme per assorbire i nutrienti. La nutrizione parte dalla bocca, dove il cibo viene masticato e mescolato alla saliva, caricandolo di enzimi digestivi. Il cibo passa poi nell'esofago e nello stomaco, dove viene scomposto ulteriormente dai succhi gastrici. Successivamente, il cibo attraversa l'intestino tenue, dove avviene la maggior parte dell'assorbimento dei nutrienti, fino a che i residui non digeriti passano nell'intestino crasso prima di essere espulsi come feci.

Il pancreas e il fegato sono due organi importanti che producono enzimi digestivi per aiutare nella digestione dei grassi e carboidrati. L'intestino tenue è rivestito da villi intestinali microscopici che aumentano la superficie di assorbimento dei nutrienti. Il sistema digestivo del cane è progettato per gestire una dieta ricca di proteine ​​e grassi, poiché questi sono i principali nutrienti necessari per energie ad alte prestazioni.

Gli alimenti formulati specificamente per i cani contengono quindi gli ingredienti bilanciati per fornire loro tutti i nutrienti essenziali di cui hanno bisogno per rimanere sani e attivi. La salute del sistema digestivo del cane dipende anche dalla corretta idratazione e dall'esercizio fisico regolare. Alcuni cani possono avere sensibilità o intolleranze alimentari che richiedono un'alimentazione speciale prescritta dal veterinario.

Quali cibi sono vietati ai cani?

Esistono diversi alimenti che sono vietati ai cani in quanto possono essere dannosi per la loro salute. Tra questi cibi vi sono l'uva e l'uva passa, responsabili di causare gravi problemi renali. Il gustoso cioccolato è un altro alimento nocivo per i cani, in quanto contiene sostanze tossiche come la teobromina, che può provocare avvelenamento. Anche le cipolle e l'aglio sono da evitare, poiché possono danneggiare i globuli rossi del sangue.

Altri alimenti sconsigliati per i cani includono l'avocado, le patate crude e il lievito di birra. Inoltre, gli alimenti ricchi di grassi come le carni troppo untuose o i cibi fritti sono deleteri tanto quanto per noi umani. Pertanto, evitiamo il più possibile di somministrare cibi destinati all'uomo senza prima accertarsi della loro sicurezza.

Alimentazione del cucciolo, cane adulto e anziano: qual è la differenza?

L'alimentazione del cucciolo, del cane adulto e dell'anziano varia in base a ciascuna fase della vita. I cuccioli hanno bisogno di una dieta ricca di proteine e grassi per favorire la crescita e lo sviluppo muscolare. Invece, i cani adulti necessitano di un'alimentazione bilanciata che mantenga il peso e fornisca energia per le attività quotidiane. A differenza, gli anziani richiedono una dieta specifica per contrastare eventuali problemi legati all'invecchiamento, come ridotti livelli di energia e particolari disturbi digestivi.

I cuccioli vanno quindi alimentati con cibi formulati appositamente per i loro bisogni nutrizionali, evitando ingredienti troppo grassi o salati, i quali potrebbero nuocere alla loro salute in via di sviluppo. Per i cani adulti è importante tenere sotto controllo le porzioni per evitare problemi di sovrappeso o di obesità, in particolare quando vengono castrati. L’integrazione con vitamine e minerali è sempre consigliata, soprattutto quando manifestano carenza o difficoltà di assimilazione.

I cani anziani sono quelli che richiedono il maggior controllo a livello alimentare, poiché hanno bisogno di un alimento volto a promuovere la salute articolare e cardiovascolare, oltre a potenziare le difese immunitarie. Perciò, mai tergiversare quando si tratta di mangiare, poiché fornire una corretta alimentazione è l’unico metodo per assicurare benessere e longevità a Fido.