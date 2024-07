Arpal, il radar di Monte Settepani è fuori servizio per un problema tecnico

Arpal comunica che al momento il radar di Monte Settepani non è funzionante a causa di un problema tecnico.

"Ci scusiamo per il disagio e siamo al lavoro per ripristinare il servizio il più presto possibile. E’ comunque consultabile quello piemontese di Bric della Croce, che copre in maniera qualitativa il Centro-Ponente ligure al link https://omirl.regione.liguria.it/. Anche sull’app Meteo3R sono disponibili gli altri strumenti di monitoraggio meteo che mettiamo a disposizione di tutti", fanno sapere dall'Arpal.