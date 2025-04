Borghetto, alcune classi della scuola primaria visitano il Centro Culturale Islamico "Moschea Ar-Rahma" di Albenga

Lunedì 31 marzo, alcune classi della scuola primaria di Borghetto Santo Spirito si sono recate ad Albenga, per visitare il Centro Culturale Islamico – Moschea Ar-rahma. I ragazzi hanno incontrato l’Imam e molte persone che prestano servizio per la comunità mussulmana locale, hanno ascoltato e fatto domande sugli usi e sulla fede dell’Islam e partecipato a diversi laboratori, manuale e di scrittura e lingua arabe.

Con l’occasione della fine del Ramadan – pilastro tra i cinque nella religione mussulmana – gli studenti hanno lasciato i banchi per vedere con occhi propri e comprendere meglio una delle culture che oggigiorno compone il nostro tessuto sociale. Proprio a concorrere con l’Eid mubarak (primo giorno dopo il digiuno), la comunità ha organizzato e offerto agli studenti e agli insegnanti, il momento conviviale di una merenda ricca di cibi e bevande particolari e tradizionali.

"Giornate di questo tipo permettono a grandi e piccini di affinare la conoscenza e la comprensione di un mondo complesso e articolato, com’è quello di oggi; permettono di perdere i modelli stereotipati che vorrebbero l’altro, il prossimo, nemico da cui difendersi e su cui prevalere; concedono di vedere, ascoltare e percepire il bene e il bello che è in ogni cosa; di intendere la differenza come unicità e non come un difetto. L’accoglienza e l’ospitalità, la cura e la gentilezza che oggi abbiamo ricevuto in forma rara e preziosa, ci rendono conto della ragione dei valori che insegniamo nelle scuole: la pace tra le nazioni e l’amore fraterno, basi stabili della società e così dell’ecumenismo, del dialogo fruttuoso tra religioni e persone".