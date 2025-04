“Insieme per Benedetta”: musica e risate per una buona causa. Appuntamento il 6 aprile al Teatro Moretti di Pietra Ligure

Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento con “Insieme per Benedetta”, l’evento di musica, magia e comicità che si terrà domenica 6 aprile alle ore 18.00 al Teatro Moretti.

Organizzata dall'Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il patrocinio del Comune, la serata avrà uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto al Centro A.I.A.S. di Savona, punto di riferimento nella riabilitazione neuromotoria per persone con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, sia transitorie che permanenti.

A condurre l’evento sarà il mago Gabriele Gentile, affiancato dai comici Enrique Balbontin e Daniele Raco. La colonna sonora della serata sarà curata dalla Babilonia Ethnic Band, che arricchirà lo spettacolo con le sue sonorità.

Rimangono ancora pochi posti per assistere allo show: per assicurarsene uno è possibile prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure, in Corso Italia 136, con un’offerta minima di 10 euro. L’ingresso sarà comunque a offerta libera.

L’Associazione “Il sorriso di Benedetta” odv, realtà no profit in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello, impegnata nel sostenere iniziative educative e formative di inclusività destinate a minori con disabilità, sottolinea l’importanza di sostenere il Centro A.I.A.S., che ha seguito e assistito Benedetta durante la sua breve vita.