Loano investe nel verde: 25 nuovi piante per la città

Sono 25 le nuove piante che hanno trovato o troveranno dimora a breve sul territorio di Loano. Queste andranno a sostituire 19 piante giunte ormai alla fine del loro ciclo vitale e quindi abbattute, secondo quanto indicato negli accertamenti tecnici effettuati dall'assessorato all'ambiente del Comune.

Gli alberi abbattuti sono: uno stipite di palma in via dei Gazzi, i sei pini nel parco Don Leone Grossi, tre pini in via Pirandello, un eucaliptus in viale Enrico Toti e otto pini in piazza Antonio Da Noli.

A queste si aggiungo le 29 ceppaie delle piante abbattute di recente o in precedenza e non ancora eradicate. Queste si trovano: una nella zona del campo sportivo, due in via Alfieri, altre due nei pressi del parcheggio di via dei Gazzi, due presso il parco San Giuseppe, una presso il campo solare, sei presso il parco Don Leone Grossi, quattro in via Pirandello, otto in piazza Antonio Da Noli, quattro in passeggiata (una presso il monumento ai caduti, due presso il residence Perelli e una nel palmeto).

Le nuove piante appartengono a diverse specie arboree. In piazza Da Noli verranno piantumate 10 piante di carrubbo da 3,5 metri circa: la piazza, inoltre, sarà interessata da un intervento di riqualificazione completa. Quattro palme del genere Washingtonia robusta (quindi anche resistenti al punteruolo rosso) con stipite di 3,5 metri di altezza saranno posizionate presso il parcheggio di via dei Gazzi (una) e in passeggiata (una presso il monumento ai caduti e due presso il Perelli). Un'altra palme del tipo Phoenix dactylifera (da datteri) con stipite da 7 metri di altezza troverà dimora nel palmeto.

In via Pirandello saranno messe a dimora quattro piante di Prunus Serrulata “Kanzan” con un'altezza di 3,5 metri. Infine, al parco Don Leone Grossi verranno collocate due piante di Salix babylonica (salice piangente), una pianta di Jacaranda mimosifolia, una pianta di Populus nigra “Italica” (pioppo) e due piante di Magnolia grandiflora “Galissonniere”.