Piazza gremita per il libro di Carlo Schimmenti. Un successo la prima serata di "Autori a Bussoleto"

Successo per il primo appuntamento della rassegna "Autori a Bossoleto", organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio del comune di Villanova d'Albenga e la preziosa collaborazione delle Edizioni del Delfino Moro e della Confraternita di Villanova d'Albenga.

Primo libro protagonista, il romanzo, pubblicato postumo, di Carlo Schimmenti presentato dalla moglie Laura e dai figli Francesco e Marta. Dopo il saluto da parte dell'Amministrazione, dell'assessore del Comune di Villanova d'Albenga, Tamara Grossi e l'introduzione della giornalista Monica Napoletano, Mariagrazia Timo, responsabile del servizio bibliotecario di Villanova d'Albenga, ha condotto un percorso coinvolgente e emozionante alla scoperta del lungo lavoro di ricerca, studio e scrittura fatto, con grande passione, da Carlo Schimmenti, romano d'origine e villanovese di adozione: un percorso che gli ha permesso di realizzare un thriller efficace che può essere per il lettore anche una occasione di riflessione e di approfondimento su varie tematiche che stanno alla base della storia raccontata: dai vangeli apocrifi alla numerologia, dai tarocchi alla storia del cattolicesimo a quella dell'arte.

Piazzetta gremita, dunque, a Bossoleto con tanti amici venuti a ricordare Carlo Schimmenti. Al termine della presentazione consueto momento conviviale a cura del Comitato di Bossoleto che ha visto il pubblico visitare il Borgo e rimanere lungamente in piazzetta a parlare del libro appena presentato.

Il libro scritto dallo chef Claudio Pasquarelli e dal giornalista Stefano Pezzini ( edito da Marco Sabatelli Editore), racconta in maniera accattivante la storia e le storie della cucina ligure, i suoi prodotti, le sue eccellenze, le sue ricette rivisitate in chiave moderna dallo chef che per oltre trent’anni, assieme alla figlia Lara, è stato alla guida del ristorante stellato Michelin “Da Claudio” di Bergeggi.