Marco Ghini ad Albenga: “Mi faccio di vita” da Musicology Record Store

Tappa ad Albenga per il tour solidale di Marco Ghini con un assaggio del suo nuovo spettacolo musicale “Mi faccio di vita”, tratto dal nuovo disco inciso su vinile.

Domenica 4 maggio alle 11, il medico artista ingauno sarà protagonista da Musicology Record Store, accompagnato dai musicisti Beppe Trabona (chitarra e voce) e Max Maloberti (tastiere). “Sarà una bella oretta di musica e storie stravaganti al limite della follia – promette Ghini -. Porterò qualche gotto di vino per gli amici che verranno a trovarci”.

Come nelle precedenti tappe, l’intero incasso della vendita dei dischi sarà devoluto alla Bastapoco Odv, associazione che da anni si dedica all’assistenza di chi soffre, con cui Ghini porta avanti questo progetto all’insegna della leggerezza e della generosità.

“Con ‘Mi faccio di vita’ ho voluto unire storie, musica e riflessioni in chiave ironica e sincera – racconta Ghini – e sono felice che questo viaggio artistico passi da Albenga e dall'amico Matteo, musicista e punto di riferimento per gli appassionati del vinile”.

Il vinile è disponibile ai concerti di Marco Ghini e nei negozi Musicology Record Store ad Albenga e La Colonna Sonora a Torino.

Appuntamento domenica 4 maggio alle 11 ad Albenga, da Musicology Record Store (via Torlaro 11). Come ama dire Ghini: “Ingresso libero. Per uscire… Bastapoco!”.