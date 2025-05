Finale, il 10 maggio la presentazione del libro di Marco Lombardi "L’orecchio impossibile. Musica e tempo"

La casa editrice Epoké di Novi Ligure ha appena dato alle stampe "L’orecchio impossibile. Musica e tempo", nuovo saggio del compositore e docente Marco Lombardi, che verrà presentato sabato 10 maggio alle ore 18.00 presso la libreria Cento Fiori di Finale Ligure, in via Ghiglieri 1.

Il libro affronta una domanda affascinante: è possibile che la musica annulli il tempo invece di scandirlo? Da questa provocazione nasce un percorso che intreccia filosofia, teoria musicale e pratica dell’ascolto, alla ricerca di un nuovo modo di pensare il rapporto tra suono e durata. Partendo dallo storico seminario Le Temps Musical tenutosi all’IRCAM di Parigi nel 1978, Lombardi esplora come il tempo musicale possa essere modellato, sospeso o dissolto, diventando uno spazio percettivo più che una successione cronologica.

Attraverso il pensiero di filosofi come Deleuze, Bergson e Heidegger e le pratiche dei compositori più innovativi del XX e XXI secolo, l’autore indaga concetti come tempo pulsato e amorfo, cronopoiesi e cronotanatonìa. Il risultato è un saggio denso ma accessibile, capace di parlare sia agli specialisti che agli appassionati, in cui l’“orecchio impossibile” diventa metafora di una nuova sensibilità d’ascolto, capace di cogliere forze e durate che sfuggono alle convenzioni.

Marco Lombardi, originario di Finale Ligure e docente al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, è una figura poliedrica della musica contemporanea: violoncellista, compositore, saggista e divulgatore. Ha collaborato con orchestre, ensemble e istituzioni italiane e internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti per le sue composizioni, pubblicate e incise da importanti etichette e case editrici. Il suo percorso intellettuale e creativo lo ha portato a sviluppare una riflessione originale sulla musica come forma di pensiero e di esperienza.

Epoké, casa editrice indipendente attiva dal 2014, ha costruito in poco più di un decennio un catalogo di 273 titoli, dando spazio alla saggistica, alla narrazione del territorio e alla narrativa per ragazzi. Con oltre mille eventi culturali organizzati in tutta Italia, si conferma una realtà dinamica e attenta a valorizzare le voci più significative del panorama culturale contemporaneo.

La presentazione de L’orecchio impossibile sarà quindi un’occasione per riflettere, ascoltare e lasciarsi interrogare da un libro che cerca di ridefinire il nostro modo di percepire il tempo attraverso la musica. Un invito, come scrive l’autore, “a riscoprire il valore dell’ascolto profondo e a reinventare il rapporto tra arte e durata”.