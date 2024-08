Oltre 12 kg di droga e 8mila euro in casa, dice di averli trovati in un bosco: manette per un 41enne di Ceriale

Aveva nella sua abitazione 11 kg di hashish e più di un kg e mezzo di marijuana ed è stato arrestato dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Albenga.

Un 41enne italiano, E. F., è stato tratto in arresto lunedì scorso dai militari a Ceriale dopo che era stata effettuata una perquisizione nella sua casa e nel garage ed erano stati trovati gli involucri contenenti la sostanza stupefacente, piu di 8500 euro nascosti in uno sgabuzzino e in pacchetti di sigarette, tre bilance elettroniche e materiale utilizzato per il confezionamento.

Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Emilio Fois e al Pubblico Ministero Claudio Martini e l'uomo, difeso dall'avvocato Carmen Vallega (oggi presente il legale Alessandro Stipo), avrebbe risposto alle domande specificando che avrebbe trovato un borsone in un bosco a Ceriale nella strada panoramica, con all'interno la droga, un bilancino e alcuni soldi.

Specificando di aver aperto diversi involucri solo per controllarne il contenuto e di averne ceduto una minima parte.

Risposte che non hanno convinto il Gip che ha convalidato l'arresto e ha confermato per l'uomo, che ha precedenti specifici per furto in abitazione e cessione di sostanze stupefacenti, il carcere ad Imperia.