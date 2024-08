Ceriale, per il concerto Gigi D'Alessio modifiche alla viabilità e divieto di vendita di alcolici

Nella prima ordinanza (QUI i dettagli) si dispone il divieto di vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro/lattine dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze di venerdì 2 agosto 2024 nonché la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività dalle ore 18:00 di ciascuna giornata in cui si svolge il concerto in questione fino a cessate esigenze.

Nella seconda ordinanza (clicca QUI per i dettagli), vengono istituite alcune modifiche alla viabilità allo scopo di meglio disciplinare l'afflusso degli spettatori.