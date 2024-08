Savona, il Comune pubblicherà un bando per affidare la riscossione della Tari, Imu e altre imposte locali

L'incarico all'Ati composta da Ica e Andreani Tributi per l'accertamento e riscossione di Imu, Tari e imposta di soggiorno per quanto riguarda Savona si avvicina alla scadenza e Palazzo Sisto sta preparando un nuovo bando per l'affidamento del servizio.

Il bando sarà diviso in due lotti; uno per il servizio riguarderà nello specifico la riscossione delle indicate entrate comunali e del servizio delle pubbliche affissioni, dell’imposta di soggiorno (ad oggi svolto in economia), il servizio delle pubbliche affissioni. Il secondo lotto sarà relativo all’accertamento dei tributi comunali e alla loro riscossione coattiva e delle entrate extratributarie comunali, gestite direttamente dal Comune.