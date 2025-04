Savona, restyling aree alla foce del Letimbro: aggiornati i progetti per parcheggio tunnel, passerella Tobagi e partecipazione a un bando

L’amministrazione Russo ha avviato un percorso di progettazione per la riqualificazione dell’area della foce del torrente Letimbro-Sacro Cuore con l’obiettivo di valorizzare una parte significativa e molto caratteristica della città attraverso interventi coordinati tra loro e integrati con altre parti della città oggetti di trasformazione.

Il piano in corso prende le mosse da progetti esistenti che vengono aggiornati e sviluppati in un disegno complessivo che viene messo in dialogo con le trasformazioni già pianificate da questa amministrazione: dalla riqualificazione degli Orti Folconi e di piazza del Popolo al completamento della valorizzazione dei Giardini del Prolungamento con i fondi FESR 2021-2027 alla rigenerazione dei Waterfront sia di Levante sia di Ponente.

Nello specifico la riqualificazione dell'area alla foce del Letimbro, tutt'ora in fase di sviluppo, comprende l'integrazione di tre progetti che vengono messi a sistema e vengono riattualizzati: la riattualizzazione del progetto esecutivo (valore circa 3 milioni di euro) per la sistemazione del parcheggio del Sacro Cuore; la riqualificazione del sottopasso in corso Colombo che colleghi la zona del Sacro Cuore con il Prolungamento, il progetto vale 400mila euro; l'aggiornamento del progetto da 500mila euro per la passerella ciclopedonale Tobagi, di fianco alla piscina, che collega corso Colombo (area del Sacro Cuore) con il lungomare

Per sostenere la realizzazione di questi interventi, il Comune di Savona sta individuando diverse fonti di finanziamento. Oggi la giunta, insieme con le delibere di attualizzazione dei tre progetti, ne ha approvata un'altra che prevede la partecipazione a un bando dedicato ai “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”.

“L’obiettivo è reperire risorse per proseguire il percorso di trasformazione urbana con una visione coerente e sostenibile – dichiara Ilaria Becco, Assessore alla Rigenerazione Urbana - L’amministrazione conferma il proprio impegno per migliorare la qualità dello spazio pubblico e della vita cittadina, attraverso una pianificazione capace di valorizzare le connessioni tra le diverse parti della città”.