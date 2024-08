Villa Cilea a Varazze, incontro Comune-SIAE: "Al lavoro per valutare assieme tutte le opzioni possibili per un utilizzo"

Un incontro nella sede romana della SIAE per fare il punto su Villa Cilea a Varazze. Il sindaco Luigi Pierfederici martedì scorso è stato a Roma e al centro della discussione con i vertici della Società Italiana degli Autori ed Editori, proprio lo stabile di via Marconi che è di loro proprietà ed è chiuso da anni.



"Ieri (martedì. ndr) è stata una giornata molto lunga, iniziata alle prime luci dell'alba e terminata a notte fonda - spiega il primo cittadino varazzino - Siamo stati nella direzione generale SIAE di Roma per aprire un tavolo di confronto sul futuro di Villa Lavarello (Villa Cilea). All'incontro, al quale ho partecipato personalmente con parte della dirigenza del Comune, hanno partecipato il Direttore Generale di SIAE Matteo Fedeli con il Direttore Real Estate e Chairman Staff e la Cultural Promotion &

Institutional Relations".



"Abbiamo trovato molti punti di incontro su cui ragionare per il futuro della Villa - conclude Pierfederici - Ora al lavoro per valutare assieme tutte le opzioni possibili per un utilizzo della Villa".



Proprio nel consiglio comunale della settimana scorsa la consigliere di Varazze Domani Paola Busso ha presentato un'interpellanza sul tema esponendo le proprie perplessità ed auspicando che la Villa non venga poi ceduta ai privati ma possa essere fruibile pubblicamente (l'intenzione della Siae sarebbe proprio di vendere l'immobile).



Nel maggio di quest'anno sul cancello della Villa era stato posizionato dalla SIAE un cartello che recitava "Pericolo di crollo". Fortunatamente si era trattato solo di una problematica riguardante la cancellata, poi risolta con la messa in sicurezza.