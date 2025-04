Immobiliare e credito, la sinergia vincente di FCgroup: a Milano successo per la Convention “OLTRE”

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la Convention “OLTRE”, l’evento firmato FCgroup che ha riunito il 3 aprile, sul prestigioso palco del Teatro Lirico di Milano, i protagonisti del mondo immobiliare e creditizio per un confronto a tutto campo sul futuro del settore.

Non una semplice convention, ma un vero e proprio momento di svolta, pensato per "esplorare le trasformazioni del settore immobiliare e creditizio, condividendo visioni, strategie e connessioni che plasmeranno il mercato di domani", come ha sottolineato Alessandro Pollero, Presidente di FCgroup Holding S.p.A.

Al centro dell’evento, condotto da Elisabetta Gregoraci, i valori cardine della Holding – sinergia, innovazione e crescita – che si sono tradotti in testimonianze, interventi e riflessioni su come affrontare un mercato in continua evoluzione. La partnership tra Fondocasa e WeUnit.it, realtà leader nei rispettivi ambiti, è emersa come esempio concreto di integrazione tra agenzie immobiliari e consulenti del credito, un modello che "semplifica il processo d’acquisto, riduce i tempi e migliora la qualità del servizio", come evidenziato durante la giornata.

Grande attenzione è stata riservata anche alla tecnologia con 7HUB, la piattaforma digitale sviluppata internamente da FCgroup. Un vero alleato operativo per i professionisti del settore, che "ottimizza le attività, semplifica la gestione delle pratiche e garantisce un flusso di lavoro più efficiente e integrato", contribuendo a valorizzare la consulenza e a migliorare l’esperienza del cliente.

Roberto Perego, A.D. di Fondocasa Network, ha rimarcato l’importanza dell’approccio integrato: “L’integrazione tra intermediazione immobiliare e consulenza creditizia è fondamentale per offrire un servizio sempre più completo ed efficace.” Un concetto ripreso anche da Angelo Spiezia, A.D. di WeUnit Group S.p.A.: “Innovazione e tecnologia sono essenziali per rispondere a un mercato in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è rendere il credito più accessibile e creare un ecosistema di servizi che semplifichi il percorso di acquisto immobiliare”.

“OLTRE” ha rappresentato molto più di un momento di confronto: è stato un invito collettivo a superare i confini convenzionali, ad “andare oltre” per immaginare – e costruire – un futuro ancora più ambizioso per l’intero comparto.

Nel corso della Convention, infine, sono stati premiati coloro che tra Fondocasa Network e WeUnit Group hanno raggiunto i risultati migliori nell'ultimo anno, garantendo la conferma della holding come motore di innovazione e punto di riferimento nel panorama immobiliare e creditizio italiano.