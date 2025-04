Antincendio, a Villanova formati 21 nuovi volontari per i gruppi da Spotorno ad Andora (FOTO)

Si è conclusa con una giornata tutta dedicata alla pratica la formazione dei nuovi volontari antincendio boschivo (AIB), che nella mattina odierna hanno partecipato a un'esercitazione operativa presso il polo della Protezione Civile di Villanova d’Albenga.

A guidare l’attività sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga, condividendo la loro esperienza e le loro competenze sul campo.

Quella di oggi non è stata una semplice prova, ma il momento clou che ha segnato la fine del corso AIB 1: un percorso intenso fatto di teoria e pratica, pensato per preparare i volontari ad affrontare in sicurezza gli incendi nei nostri boschi, un problema sempre più attuale.

Il risultato? Da oggi, la Protezione Civile può contare su 21 nuovi volontari operativi, pronti a entrare in azione nei gruppi distribuiti tra Spotorno e Andora, entroterra compreso. Un bel rinforzo per un territorio che conosce bene il valore del lavoro di squadra.

«Quando si interviene in emergenza, parlare la stessa lingua è fondamentale - è stato ribadito durante l'incontro - perché la differenza tra un intervento efficace e uno no, spesso sta proprio lì: nella capacità di lavorare insieme». Ed è anche per questo che i Vigili del Fuoco continuano a mettersi a disposizione per formare e sensibilizzare, sia gli enti coinvolti che i cittadini.

Una giornata di impegno, collaborazione e passione per il proprio territorio. Ai nuovi volontari, un grande in bocca al lupo per le sfide che li aspettano!