EmmeZ Rent, Noleggio Auto a Lungo Termine: soluzione perfetta anche per le famiglie

n un mondo dove la mobilità è fondamentale, EmmeZ Rent di Marco Zunino propone un'alternativa innovativa all'acquisto di auto e mezzi: il Noleggio a Lungo Termine. Questo servizio, rivolto sia a privati che ad aziende, elimina gli imprevisti economici legati alla manutenzione e alla gestione dei veicoli, offrendo un canone mensile fisso e omnicomprensivo.

Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine con EmmeZ Rent

Ogni cliente può beneficiare di un pacchetto che include:

Manutenzione ordinaria e straordinaria: tutti gli interventi necessari per mantenere il veicolo in perfette condizioni.

Cambio gomme: incluso nel pacchetto, per garantire sicurezza e performance ottimali.

Assicurazioni complete: RC, antincendio, Kasko, copertura per atti vandalici e danni ai cristalli.

Servizi accessori: assistenza stradale e gestione dei sinistri.

Grazie a questi servizi, le famiglie possono godere di una mobilità senza preoccupazioni, lasciando a loro carico solo il carburante e le spese autostradali. Questo rende il noleggio a lungo termine una soluzione estremamente conveniente e priva di sorprese.

Una Soluzione ideale per le famiglie

Il Noleggio a Lungo Termine è vantaggioso non solo per le aziende, che possono mantenere una maggiore liquidità e flessibilità finanziaria, ma anche per le famiglie. Destinando meno risorse alla gestione dell'auto, le famiglie possono investire in altri progetti o finanziamenti.

EmmeZ Rent offre una vasta gamma di veicoli, tra cui autovetture, mezzi commerciali, furgoni e moto, disponibili per ogni esigenza di mobilità.

Permuta del vecchio veicolo e offerte imperdibili



Per facilitare il passaggio al noleggio, EmmeZ Rent propone la valutazione e la permuta del vecchio veicolo. Le soluzioni rapide e convenienti sono alla base del servizio offerto, rendendo la transizione semplice e vantaggiosa.

Collaborazioni e presenza capillare



EmmeZ Rent opera in tutta Italia, in collaborazione con primarie aziende del settore, garantendo un servizio di alta qualità e affidabilità. Grazie alla rete di centri di consegna e assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale, ogni cliente può contare su supporto costante e tempestivo durante tutto il periodo di noleggio.

EmmeZ Rent ti guida verso un approccio innovativo alla mobilità, sfruttando tutti i benefici di un servizio completo che azzera le preoccupazioni. Soluzioni su misura e convenienti per ogni esigenza.

EmmeZ Rent di Marco Zunino

Telefono 348 2634533

emmezrent@gmail.com

Facebook