Visita savonese per il presidente del Piemonte Cirio tra infrastrutture, logistica e gli 'amici' di Forza Italia

Un pomeriggio in salsa savonese per Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Ieri, dopo l'incontro a Savona organizzato dal presidente della provincia, Pierangelo Olivieri, che ha avuto come argomento le infrastrutture, la logistica e i collegamenti tra il savonese e il Piemonte, il presidente Cirio ha partecipato a un incontro politico a Bardineto.

"Qui c'è un ottimo sindaco, Mario Basso, appena eletto e quindi è stato un modo per omaggiare la sua vittoria, nonché radunare, sotto la regia di Angelo Vaccarezza, gli amici di Forza Italia di tutta la provincia", spiega Cirio.

"Il nostro progetto, portato avanti sotto la guida di Antonio Tajani, sta diventando sempre più un punto di riferimento per gli italiani moderati di centrodestra".

Cirio ha anche parlato della sua nomina a vice segretario nazionale del partito: "Un'occasione in più per lavorare per Forza Italia, sempre con il pensiero rivolto a Silvio Berlusconi che ci ha insegnato tante cose, soprattutto quella di voler bene al nostro territorio", conclude Cirio.

"Un grande passo avanti ieri per il territorio della Regione Liguria e della Regione Piemonte: l'incontro organizzato dal Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri. Al tavolo, oltre al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al Vice Presidente del Consiglio Regionale, Franco Graglia, erano presenti i rappresentanti del mondo portuale del territorio. Ringrazio Alberto e Franco, amici di lunga data, per la disponibilità e la presenza nella giornata", commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Il tavolo di ieri ha generato l'impegno, da parte del Presidente Cirio, di organizzare il prossimo autunno un incontro al Porto di Savona con gli Assessori Regionali piemontesi Marco Gabusi, con deleghe a trasporti e opere pubbliche, ed Enrico Bussalino, con deleghe a logistica e infrastrutture strategiche".

"Gli argomenti che verranno affrontati sono fondamentali per il nostro territorio: dai caselli di Bossarino e Millesimo, alla Carcare-Predosa, dal ribaltamento del casello di Albisola agli interventi sulla rete ferroviaria Savona-Torino. Tematiche importanti, la base per lavorare in un'ottica di continuità e di collaborazione per una strategia di sviluppo condivisa che porti le nostre regioni a essere competitive al di là dei confini nazionali", conclude Vaccarezza.