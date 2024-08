Samp, i gol di Tutino per l'obiettivo Serie A: bagno di folla all'aeroporto per il nuovo bomber blucerchiato

È un inizio d'agosto esaltante per la Sampdoria e i suoi tifosi: nella giornata di ieri, infatti, il club blucerchiato ha ufficializzato gli ultimi (al momento) e attesi nuovi innesti di mercato. In primis Gennaro Tutino, accolto da una folla festante all'aeroporto di Genova: "Sono felicissimo - le prime parole del calciatore -non vedevo l'ora di essere qua ".

Oltre all'ex attaccante del Cosenza, il club del presidente Manfredi ha annunciato anche gli arrivi di Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Simone Ghidotti e dal Como. E se i primi due, centrocampista e difensore, sono profili con ambizioni di titolarità, per il terzo (portiere) l'approdo in Liguria rappresenta l'occasione per arricchire un reparto che nelle scorse ore ha visto la partenza del giovane Tantalocchi (in prestito al Pontedera) e che attende l'arrivo di un titolare. Filip Stankovic è il grande favorito, per lui sarebbe un ritorno alla Sampdoria dopo l'esperienza della passata stagione.