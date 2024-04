Celle, verso l'ufficialità la lista del centrodestra: pare trovata una quadra sulla candidata

Era quasi data per certa circa un mese fa, poi il dietrofront di una candidata in pectore aveva di fatto rallentato l'ufficialità ma non le interlocuzioni politiche e paesane.

La lista targata centrodestra a Celle è praticamente cosa fatta portando quindi a quattro (forse cinque) i candidati alla carica di primo cittadino nel comune cellese.

La candidata scelta (sarebbero due i nomi comunque ancora in ballo) secondo le ultime indiscrezioni arriva dal mondo del giornalismo ed è vicina alla lista Toti.

Nei mesi precedenti avevano già annunciato la loro candidatura Germano Gadina di Idea Comune, Marco Beltrame di SiAmo Celle e il sindaco uscente Caterina Mordeglia con Aria Nuova.

L'ex sindaco Luigi Bertoldi con una lettera ai cellesi tra le righe aveva fatto intravvedere la possibilità che un'altra lista potesse prendere vita. Ma non è escludere che se diventerà ufficiale la lista di centrodestra possa fare dietrofront.