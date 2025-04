Porta a porta a Savona, un lettore: "Chi ha cattive abitudini le perderà? O continuerà ad abbandonare tutto in strada?"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione corredata da osservazioni, giunta alla nostra redazione da un lettore, il signor Alberto F.

"Allego una foto di come si presenta 8 volte su dieci il cassonetto della carta al lunedì, in via Pippo Garibaldi.

Ammetto che i cittadini non rispettino le regole su come smaltire carta e cartone, le confezioni contenenti elettrodomestici dovrebbero essere almeno schiacciate per occupare meno spazio; vi immaginate cosa succederà chi e quando dovrà portare i bidoncini con la carta in strada?

Questi signori pensano davvero che chi ha queste cattive abitudini le perderà o continueranno ad abbandonare tutto in mezzo alla strada? Almeno ora ci sono i cassonetti, per non parlare di materassi, vecchi elettrodomestici e compagnia cantando.

Scusate se mugugno, ma più passano i giorni e più ho la sensazione che finirà tutto in un grandissimo flop".