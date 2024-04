Stella, trafugata la centralina meteo a Bric Burdone. Arpal: "Fa male lo scarso rispetto del bene pubblico"

E' stato trafugato lo strumento per la misurazione della temperatura a Stella.

A lanciare l'allarme è stata drettamente Arpal.

"Da questa notte (lo scorso 5 aprile. ndr) il termometro posto ai 570 metri sulle pendici di Bric Burdone, nel comune di Stella, segna zero gradi. A differenza di quello che ogni tanto può capitare, questa volta non si è tratta di un malfunzionamento strumentale a uno dei circa duecento sensori dell’Osservatorio Meteo-Idrologico della Regione Liguria, consultabile in tempo reale su www.omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r. Purtroppo lo strumento in questione – proprio l’armadio di metallo, il data logger, il pannello solare e tutta la sensoristica – è stato trafugato. Portato via nottetempo con un taglio netto ai cavi di collegamento. Rubato per riutilizzare le diverse componenti o per rivenderle - spiegano - Oltre al danno economico in sé, quantificabile nell’ordine di una decina di migliaia di euro a carico della collettività, fa male lo scarso rispetto del bene pubblico, indispensabile nello specifico per effettuare un monitoraggio capillare del territorio, su un aspetto così delicato come il rischio idrologico".

"Perdere dati significa sottrarre resilienza alle persone, così come interpretare le allerte o le fasi di protezione civile senza conoscerne i dettagli: indebolisce la comunità - concludono da Arpal - La postazione di monitoraggio verrà ristabilita appena arriveranno tutte le parti necessarie al suo funzionamento; la denuncia per furto già nelle prossime ore".

A esprimere indignazione anche il sindaco di Stella Andrea Castellini.

“Ho appreso di questo atto becero e spero che presto i fautori di questo stupido reato vengano presi e che la stazione meteo, estremamente importante per il monitoraggio del territorio, torni molto velocemente al suo posto" il commento del primo cittadino.