Celle, il velista Gabriele Venturino quarto ai campionati norvegesi: parteciperà al Campionato del Mondo

Foto tratta dalla raccolta fondi lanciata su Go Fund Me

Il velista cellese Gabriele Venturino arriva quarto al campionato norvegese e la prossima settimana parteciperà al Campionato del Mondo nella classe Waszp.

Un orgoglio per il comune di Celle Ligure che dalla sua ha una grande tradizione di campioni nel mondo della vela.

"Mentre in Francia ci sono le Olimpiadi, un ragazzo di Celle, a bordo della sua barca 'Cellesco' sta seguendo il suo sogno. A 19 anni, dopo enormi sacrifici, da solo un anno su questa barca, dopo 1.700km con i suoi compagni di squadra sul loro pulmino, sono finalmente arrivati in Norvegia dove al momento hanno partecipato al campionato Norvegese e martedì inizierà il Campionato del Mondo - ha detto il sindaco Marco Beltrame - Il quarto posto ottenuto al campionato Norvegese, di fatto un pre-mondiale con 100 imbarcazioni, è già un risultato fantastico, ma ora è il momento che tutta Celle faccia sentire a Gabriele Venturino il sostegno che si merita".

"Gabriele sta portando avanti una antica tradizione cellese, quella della vela, che vede in Giorgio Tortarolo e Martino Tortarolo i massimi esponenti che Celle abbia mai espresso, i Campionati Mondiali, Europei e Italiani vinti da Giorgio e Martino non si contano. Ora però tutti insieme tifiamo per Gabriele. Vamooossss Gabbo" ha continuato il primo cittadino cellese.

Lo scorso 6 luglio Gabriele ha lanciato una raccolta fondi per sostenersi nelle spese su Go Fund Me.