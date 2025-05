Albenga, i vincitori del Rally dei Monti Savonesi firmano la piastrella dei Fieui di caruggi

Si è svolta questa mattina, presso la Cantina dei Fieui di caruggi in via del Collegio, nel centro storico di Albenga, la cerimonia di posa sul celebre muretto della piastrella firmata dai campioni di rally Luciano Campanella (navigatore) e Filippo Gerini (conducente), vincitori del Rally dei Monti Savonesi tenutosi il 9 e 10 novembre scorsi.

All’evento, organizzato dal portavoce dei Fieui, prof. Gino Rapa, hanno partecipato numerosi amici e familiari dei due sportivi, insieme a una folta rappresentanza del sodalizio.

Per la posa fotografica, Rapa ha consegnato ai due campioni una gigantesca fionda, trasformata per l’occasione in un originale “volante”: Campanella, come navigatore, ha teso l’elastico, mentre Gerini ne ha ruotato la parte in legno, simulando la guida.

"Abbiamo voluto dedicare la piastrella a due bravissimi campioni sportivi ingauni – ha dichiarato Rapa – ai quali rivolgiamo i nostri migliori auguri per la prossima partecipazione, in ottobre, al Rally di Sanremo, ricordando loro che i Fieui portano fortuna".