Bruno Robello De Filippis (Garlenda Subito): “Il paese deve tornare la perla brillante che merita di essere” (VIDEO)

Migliorare la qualità della vita degli abitanti di Garlenda con strumenti semplici, ma indispensabili alla comunità, grazie a competenze e una grande determinazione: è questo l’obiettivo del candidato sindaco Bruno Robello De Filippis e della sua squadra con Garlenda Subito.

Garlenda Subito, perché non si può più attendere. “Garlenda è un gioiello di natura e specificità, ma è stata per troppo tempo soggiogata da un sistema che non gli ha permesso di mettere a frutto le sue grandi potenzialità – spiega Robello De Filippis -. È arrivato il momento di voltare pagina: la ricchezza deve rimanere a Garlenda, il commercio deve rifiorire e dare una spinta significativa, senza dimenticare il verde pubblico e il decoro urbano, che devono essere il fiore all’occhiello di questo bellissimo paese. E poi ci sono le tematiche legate al Castello, all’outdoor, al vecchio Comune. Noi abbiamo le idee chiare – sottolinea -. Siamo già nelle case dei garlendini e cercheremo di essere ancora più parte di queste famiglie. In questo mese faremo ancora numerosi incontri per parlare del programma che intendiamo sviluppare”. Un programma di fatto molto semplice, che fa riferimento alla vivibilità per far tornare Garlenda una perla vera e brillante.

Decoro urbano, verde pubblico, scuola, la sistemazione del castello, il golf, la vecchia sede comunale, le strade, la sicurezza: questi quindi i punti principali che tocca il programma di Robello De Filippis con Andrea Marmentini e tutta la squadra.

La campagna elettorale sta procedendo molto bene “e non poteva essere altrimenti – puntualizza il candidato sindaco di Garlenda Subito -, avendo una squadra di spessore come la nostra. Ogni persona – spiega -, ogni candidato della nostra lista rappresenta le associazioni e il lavoro operoso di chi ha sempre fatto la storia di Garlenda a 360°, di chi molte volte, con tanta volontà e amore per il proprio paese, ha potato le siepi o svolto altri lavori che sono normalmente gestiti dagli apparati comunali”.

La squadra di Garlenda Subito è composta da Andrea Marmentini, Ambrogio Simone, Marco Pastorelli, Francesco Frola, Marialuisa Ciccione, Roberta Defeudis, Marco Raimondi, Sara Morando, Antonio Pasceri e Mondo Meloni. Un gruppo di persone ben radicate sul territorio, molte delle quali operative nel volontariato e nell’associazionismo di Garlenda, amici che hanno deciso di mettere al servizio della comunità capacità ed esperienze.

Perché votare il candidato sindaco Bruno Robello De Filippis e la sua squadra di Garlenda Subito? “Perché abbiamo tutto ciò che serve al paese: le qualità, le competenze e una grande forza e determinazione per fare un lavoro bellissimo per la nostra Garlenda”, conclude Bruno Robello De Filippis.