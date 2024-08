Ceriale, Marabello (Movimento Indipendenza - Liguria) al sindaco di Ceriale: "Un comune turistico deve garantire maggiore decoro e igiene"

"Sono sempre più i comuni che sanzionano coloro che girano per le città della Liguria in costume o a torso nudo o con Ie chiappe in vista al di fuori della spiaggia o che addirittura accedono in queste condizioni nei pubblici esercizi, magari con la sabbia sul corpo sudato. In alcune località si rischiano multe fino a 500 euro.

Ad affermarlo è Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia Movimento Indipendenza - Liguria.

"A Ceriale, invece, non esiste a riguardo nessuna ordinanza del sindaco che vieti questi comportamenti, tant'è che basta camminare nel centro storico per incappare i queste sgradevoli situazioni in sfregio al senso civico".

"Un comune turistico, oltre a tutelare la propria immagine e il decoro urbano deve, altresì, salvaguardare i cittadini e i turisti dal punto di vista igienico-sanitario. Invitiamo, pertanto, il sindaco Marinella Fasano a emettere apposita ordinanza e poichè siamo in stagione estiva inoltrata, insistiamo affinché tale provvedimento venga adottato con urgenza", conclude Marabello.