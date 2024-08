"Impegno x Finale": "Saltano i fuochi a Varigotti, altra dimostrazione di mala gestione"

Comunicato amareggiato da parte del Gruppo “Impegno x Finale”, il gruppo consigliare che vede come rappresentanti Guzzi, Geremia, Brichetto, Montanaro.

"Solo la scorsa settimana in Consiglio Comunale abbiamo evidenziato la mancanza di strategia e capacità di gestione nella programmazione delle Opere Pubbliche, oggi constatiamo la medesima lacuna nel settore turistico. A pochi giorni dalla data di ricorrenza di San Lorenzo (patrono di Varigotti), 10 agosto, si viene a sapere in modo ufficioso (attendiamo ufficialità) che i fuochi artificiali non ci saranno", si legge nella nota.

"Le motivazioni che vengono velatamente comunicate sono di natura tecnica. Nuove norme e nuovi permessi per le chiatte che dovrebbero lanciare i fuochi. Ma la verità è che non si possono organizzare a fine luglio i fuochi previsti il 10 agosto. Per fortuna che erano già stati finanziati dalla precedente amministrazione in primavera ed in quota parte finanziati dai Balneari come ormai da diversi anni. Occorreva “semplicemente” gestire la questione nei tempi e nei modi opportuni".

"Il danno è ancora maggiore se pensiamo che quest anno ricorre il 400 anno dall’ edificazione della Chiesa di San Lorenzo e quindi sono giorni di festa per il Rione. Gli stabilimenti balneari stanno già ragionando su una valida alternativa da proporre a residenti e turisti ma rimane un grave danno per la nostra immagine ed il nostro turismo", proseguono dal gruppo.

"Speriamo che almeno si riescano a fare quelli di Finale. Anche questi sono in bilico. Anche in questo caso c’è poca lungimiranza. Sono stati rapidamente tolti i finanziamenti previsti per il “Festival dei Droni” (che sarebbe stato un evento unico nel nord Italia) senza aver la certezza dei classici Fuochi artificiali".

!Vogliamo rimanere ottimisti fino alla fine e sperare che ancora qualcosa si riesca a fare sia a Varigotti sia a Finale. Magari in altre date e muovendosi per tempo - concludono dal gruppo di minoranza - Peccato. Una tradizione che va avanti da decenni, interrotta solo per il rispetto del tragico evento del Ponte Morandi nel 2018. Questa volta l’interruzione potrebbe dipendere da un organizzazione un po’ da rivedere".