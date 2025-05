Nuovo bando da 2 milioni per associazioni e società sportive: da oggi è disponibile la procedura per la presentazione delle domande

Da oggi, martedì 27 maggio, è disponibile la procedura informatica per la compilazione in modalità offline delle domande relative al nuovo bando da 2 milioni di euro avviato da Regione Liguria e destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche liguri. Il bando, che sarà attivo a partire dal 5 giugno, sostiene l’acquisto di nuove attrezzature e la realizzazione di interventi infrastrutturali.



“Come promesso apriamo oggi la fase preparatoria che permetterà alle realtà sportive del territorio di predisporre correttamente le domande – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – Il bando rappresenta un supporto importante in un anno speciale per la Liguria, proclamata Regione Europea dello Sport, con risorse pensate per chi quotidianamente promuove inclusione, salute e socialità attraverso l’attività sportiva”.



“Grazie alla sezione Imprese del Fondo Strategico Regionale forniamo un aiuto concreto a tante associazioni sportive liguri – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana. – Queste realtà non sono solo presidi sportivi, ma anche veri e propri motori sociali ed economici: generano coesione, occupazione, crescita locale e rappresentano punti di riferimento fondamentali per i nostri giovani. Sostenere le società dilettantistiche significa investire nel futuro della comunità ligure, promuovendo uno sviluppo radicato al territorio”.



Il bando prevede un impegno economico di 2 milioni di euro, suddiviso in 1 milione a fondo perduto e 1 milione in finanziamenti agevolati (tasso annuo 0,50%), per coprire fino al 100% dell'intervento ammesso ad agevolazione. L’importo complessivo delle spese deve essere compreso tra i 10 mila e i 40 mila euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal 5 al 19 giugno, accedendo alla piattaforma “Bandi online” dal sito www.filse.it oppure direttamente da filseonline.regione.liguria.it. La procedura informatica per la compilazione è disponibile da oggi, martedì 27 maggio, in modalità offline, per consentire alle associazioni di preparare con anticipo tutta la documentazione necessaria.