Chiusura del ponte della Darsena, dito puntato contro Autorità Portuale: "Allucinante, penalizza tutti questa cosa"

"Nessuno si capacita di una cosa di questo tipo, credo sia allucinante. Devono assumersi le loro responsabilità, è vergognoso".

Non stanno mancando le polemiche da parte di esercenti, residenti e turisti per la programmata chiusura da parte dell'Autorità di Sistema Portuale da ieri fino al 9 agosto, del ponte della Darsena per una serie di interventi manutentivi ordinari periodici.

"Le attività manutentive riguarderanno anche gli organi di movimento, gli apparati idraulici, i motogeneratori ed altri sistemi di sicurezza, ulteriormente alle manutenzioni già effettuate settimanalmente per garantire il corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura. Il ponte mobile rimarrà pertanto chiuso al transito pedonale fino al 9 agosto mentre verrà garantito il passaggio ai natanti da diporto, della pesca professionale e delle altre attività nautiche presenti nella darsena" avevano spiegato dalla Ports Authority.

I disagi però non stanno mancando a cominciare dalle difficoltà per le persone disabili di dover fare tutto il giro largo da via Gramsci a Calata Sbarbaro per raggiungere la Darsena. Oltre alle attività commerciali che stanno subendo un contraccolpo nelle vendite in questi primi due giorni di chiusura.

"Voglio capire per quale strano

motivo hanno disposto l'intervento la prima settimana d'agosto. Ci è stato detto da Autorità Portuale che non potevano traslarla ma che faranno il possibile per comprimere i giorni - dice Michele Sgambato in rappresentanza del Comitato della Darsena - abbiamo notato da ieri un calo dei flussi, una signora è caduta dai gradini e non stanno mancando le lamentele dei residenti e dei turisti".

"Abbiamo provato a vedere se il ponte era percorribile ma sulle scale la signora è caduta. Chi è che deve difendere queste persone? - dice il caregiver di un'anziana disabile - Ma devono proprio farli ad agosto questi interventi? Ci sono tanti mesi dell'anno. Qualcuno se ne deve occupare, tutti se ne fregano dei disabili. Sono abbandonati a se stessi. La carrozzina in Calata Sbarbaro ad esempio non si riesce a spingere".

Virginia Scrivanti, torre Orsero: "Qui non è una rottura del ponte ma semplicemente manutenzione. Mi chiedo il buon senso dove sia. Lo trovo disagevole e mortificante. Vengo due mesi all'anno a Savona, ho le bambine piccole ed è un disagio e ne avrei fatto a meno, questo è mortificare la vocazione turistica della città - dice Virginia Scrivanti, turista che vive in Darsena - Questi disservizi remano contro. Dovevano prediligere un periodo diverso, penalizza tutti questa cosa".

"Troviamo un po' vergognosa questa cosa, dobbiamo fare decine di decine di metri in più e ad esempio non riesco a portare mia mamma disabile in giro, siamo chiusi in casa da due giorni - dice una turista - È una cosa miope dal punto di vista organizzativo, come si può pensare di fare una cosa del genere ad agosto? Non penso accada in nessuna località di mare. L'anno prossimo ci penserò due volte prima di prenotare di nuovo a Savona. Come immagine non ne esce bene la città".