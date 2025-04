Una mattina speciale al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga con degli ospiti attenti e curiosi

Questa mattina il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga ha accolto un gruppo davvero speciale: i bambini e le famiglie delle associazioni Progetto Giada e Basta Poco, riunite nel progetto Life to Life.

"Sono arrivati in tanti, circa 60 persone- dicono i vigili del fuoco di Albenga - con almeno 25 bambini pieni di curiosità e sorrisi. Abbiamo cercato di mostrare loro il nostro mondo – i mezzi, le attrezzature, qualche piccola dimostrazione – ma, come spesso succede, sono stati loro a insegnare qualcosa a noi. Con la loro forza silenziosa, la loro voglia di vivere, la capacità di emozionarsi davanti a una sirena accesa o a un casco da provare, ci hanno ricordato quanto sia importante donare tempo, ascolto e semplicità".

"Le associazioni che li accompagnano si prendono cura di loro con un’attenzione che va ben oltre la malattia - proseguono i vigili del fuoco di Albenga - . Offrono momenti di normalità, di gioia condivisa, in cui le famiglie possono ritrovare un po’ di serenità, anche solo per qualche ora. E se oggi siamo riusciti a regalare loro anche solo un pezzetto di quella serenità, allora siamo noi ad essere grati".

"Grazie a Life to Life per averci scelti, e grazie a questi bambini meravigliosi per aver riempito la nostra caserma di vita".