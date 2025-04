Savona, l'autismo al centro di una giornata di ascolto e inclusione

Un’intera giornata di riflessione, testimonianze e contenuti di alto valore ha animato la Sala Sibilla del Priamar in occasione dell’incontro pubblico “Autismo e progetto di vita”, promosso dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Distretto Lions 108 Ia3, nell’ambito del service nazionale “Autismo e inclusione: nessuno escluso”.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti delle istituzioni scolastiche, sanitarie e locali, seguiti dal videomessaggio della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dei Lions. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Lions , per la sensibilità e la dedizione nel costruire un momento autentico di ascolto e confronto.