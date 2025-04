Andora patria del beach volley, oltre 60 gare con le migliori coppie

Oltre 60 gare al giorno e un torneo misto sulla domenica per un week-end dedicato al beach Volley nazionale. Parte così, con un meteo estivo, il primo torneo ufficiale federale B12000 maschile e femminile all'aperto con oltre 90 atleti di prima fascia dopo il grande successo dello scorso week end con oltre 160 partecipanti e tappe del campionato italiano per società.

“L'appuntamento è presso lo stabilimento Sciabecco dove un'arena centrale da campionato italiano assoluto e altri 9 campi regolamentari saranno il perfetto teatro per il grande avvio della stagione professionistica di beach volley 2025- dichiara Ilario Simonetta assessore allo Sport del Comune di Andora.

Sul litorale di Andora, cinquanta tra le migliori coppie in Italia nella spettacolare cornice dei dieci campi si confrontano nell’evento sportivo organizzato da Riviera Beach Volley assessorato allo Sport del Comune di Andora, con il patrocinio di Regione Liguria, sul magnifico lungomare di Andora.

Tantissimi i nomi altisonanti schierati in campo: dalla coppia femminile formato dalle due top player Sestini-Balducci di Cesenatico e le milanesi Rottoli-Gradini al maschile con Ulisse-Spadoni da Fano e Ravenna e l'albissolese Siccardi in coppia con il romano Paolo Ingrosso pronti a dare battaglia insieme ai piemontesi Martino-Mussa.

L'evento, manifestazione ufficiale Liguria Regione europea dello sport, attira campioni da tutta Italia e vedrà le finale per le ore 15 di domenica con premiazioni a seguire. Con il patrocinio del comune di Andora e due eventi su 16 campi complessivi è partito così il calendario Riviera beach volley 2025.

"Con 6 B1 in due mesi ed eventi come lo Spring beach Camp stiamo lavorando con sforzi massimali per trasformare la Liguria nel principale hub di partenza del beach volley outdoor nazionale" commenta il presidente Riviera beach volley Alessio Marri.