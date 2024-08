Pietra, dalla Regione 834mila euro per lavori su viale della Repubblica, via della Cornice e via Ranzi

E' stato confermato nei giorni scorsi il perfezionamento del finanziamento, per un importo complessivo di 834 mila euro, a valere su fondo di sviluppo e coesione 2021/2027, in favore del Comune di Pietra Ligure per due progetti per i quali era stata presentata istanza nello scorso mandato amministrativo nell’ambito della programmazione regionale degli interventi in materia di viabilità. In particolare riguardanti la sistemazione strutturale e infrastrutturale di viale della Repubblica, cui sono stati destinati 510mila euro, e di via della Cornice e via Ranzi che ha ricevuto finanziamento pari a 324mila euro.

Lo annunciano il sindaco Luigi De Vincenzi e l'assessore ai Lavori Pubblici Francesco Amandola in una nota: "Appena avremo l’impegno di spesa a favore del Comune, presumibilmente entro il mese di settembre, approveremo il progetto esecutivo e procederemo con la gara di appalto e, indicativamente, entrambi gli interventi, già inseriti a bilancio e nel piano di programmazione e gestione dei lavori pubblici, potrebbero già essere messi in cantiere entro la fine dell’anno" spiegano.

"Due interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana che vanno a completare lavori iniziati nello scorso mandato amministrativo - continuano gli amministratori pietresi - Un risultato importante che dà ragione, ancora una volta, del vasto e puntuale lavoro di programmazione e progettazione portato avanti dalla nostra amministrazione nello scorso quinquennio, che continua e continuerà in questo secondo mandato appena iniziato, e di predisposizione degli atti da parte degli uffici, che ringraziamo, ma, soprattutto, è frutto di un'idea chiara e precisa di quello che ci vuole per il paese e la capacità di metterla in pratica".

"Abbiamo da tempo attenzionato tutto il territorio cittadino da ponente a levante, entroterra compreso e con questi lavori interverremo, per ciò che concerne via della Cornice/via Ranzi, su un'importante direttrice di collegamento con la zona collinare residenziale immediatamente retrostante la zona costiera mentre, in viale della Repubblica, completiamo l’impegnativo intervento di riqualificazione urbanistica dell’intera zona del levante cittadino dove, negli ultimi anni, la nostra amministrazione ha investito idee e risorse al fine di rigenerare una importante e vasta porzione di territorio comunale" concludono il sindaco e l'assessore.