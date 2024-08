Dimissioni sindaco Sassello, il consigliere Buschiazzo risponde a Pronsati: "Visto tanta superficialità e poca voglia di lavorare e studiare, non da parte di tutti"

Il vicesindaco di Sassello Tomaso Pronsati scrive una lettera agli abitanti del comune della Valle dell'Erro dopo la decisione del sindaco Marco Dabove di rassegnare le proprie dimissioni (leggi QUI)e il consigliere comunale di maggioranza, per 10 anni primo cittadino, Daniele Buschiazzo è intervenuto a gamba tesa per fare chiarezza su diversi aspetti e rispondere agli attacchi subiti.

"In questa vicenda in cui è caduta l’Amministrazione Comunale mi ero promesso di non intervenire, ma dopo che ho letto la lettera del Vicesindaco non riesco oggettivamente a trattenermi. Anche se l’intervento delle Consigliere Mirabelli e Pesce (consigliere di minoranza. ndr) mi aveva stimolato quando si diceva che la scelta degli elettori per una continuità col passato non ha pagato: anche perché ritengo di non avere lasciato una cattiva eredità. Certo avrei potuto fare meglio (come tutti) - spiega Buschiazzo - Ma un rendiconto 2023 che è il frutto di lavoro di anni in cui sono stati cancellati residui attivi che non avevano alcun fondamento per un importo di oltre 2 milioni di euro, che si chiude con un avanzo di 128.409,39 (e con 810.922,66 euro che nel tempo si libereranno migliorando i tempi di pagamento e diminuendo la mole di crediti che il Comune ha). A questi, sempre in dote, si aggiungono circa 80 mila euro distribuiti su quattro anni che lo Stato verserà al Comune di Sassello a seguiti della nostra rendicontazione di spese Covid. Gli anni dal 2018 al 2023 sono stati molto complicati (i 2 milioni di euro di residui attivi da cancellare sul bilancio – alcuni risalivano ai primi anni 2000 – per richiesta della Corte dei Conti, due alluvioni 2019 e 2021, due anni di Covid e infine la peste suina e la guerra in Ucraina che inizialmente ha sballato tutti i bilanci). Tuttavia, ho taciuto".

"Leggendo le parole scritte dal Vice Sindaco quando dice che vi è una parte della maggioranza 'troppo attenta a difendere il passato anziché promuovere il futuro', mi sono venute in mente altre parole sue nei miei confronti 'non possiamo stare a pulire lo sporco sotto i tappeti che ci avete lasciato'. A quelle parole, dette di fronte ad altri, decisi che era il momento di lasciar fare e di andare solo ai Consiglio Comunali (feci un’eccezione solo per la questione del Sant’Antonio e penso che il Commissario e il Sindaco possano testimoniare sul mio operato) - puntualizza l'ex consigliere comunale ed ex sindaco dal 2013 al 2023 - Però, dopo quel 'troppo attenta a difendere il passato anziché promuovere il futuro', ho cominciato a leggere gli interventi elencati e mi è venuto da dire meno male che c’è stato un passato, perché il presente mi è parso molto arido. Tutti gli interventi citati (tranne due) hanno radici o sono addirittura eredità della precedente Amministrazione".

Buschiazzo ha così elencato gli interventi effettuati che sono stati oggetto di elenco nella lettera di Pronsati (che potrete leggere in allegato all'articolo).

TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO ED ELISOCCORSO NOTTURNO A PALO.

"Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020 concernente l'assegnazione ai comuni, sulla base della popolazione, di contributi per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - è stato assegnato al Comune di Sassello per le annualità 2020/21/22/23/24 un contributo di € 50.000,00 per ciascuna annualità (con l’eccezione del 2021 che sono stati aumentati a 100.000 euro). Le tribune del campo da calcio sono state finanziate con quei fondi. Addirittura progetto definitivo/esecutivo delle tribune era stato approvato dall’Unione dei Comuni il 19 gennaio 2018 con delibera di giunta n°2 (quindi nel 2023 era solo da aggiornare), ma poi non realizzato perché vi erano state altre priorità in quell’anno. I soldi per realizzare l’elisoccorso a Palo derivano sempre dallo stesso contributo concesso nel 2020, mentre la scelta e la progettazione sono dell’attuale amministrazione".

ACQUEDOTTO DEL BISCIAIO

"La richiesta del Bisciaio, come quella dello Scaglio, nascono nel 2013 col Progetto 6000 campanili (con delibera di giunta comunale 49/2013), ripresentata poi su un bando del PSR del 2017 dall’Unione dei Comuni del Beigua. Finalmente, nel 2022 il progetto viene ripresentato sul bando aperto nella misura 7.2 del Piano di Sviluppo Rurale dall’Unione dei Comuni del Beigua (delibera di giunta comunale n. 79 del 5/08/2022) e finanziato ad agosto 2023 (Decreto Dirigenziale della Regione 5089/2023). Addirittura nel 2023 durante la nuova amministrazione, con l’Architetto Marco Busa, funzionario dell’agricoltura in Regione, mi ero occupato io stesso come Consigliere Comunale di risolvere una questione su un’integrazione".

STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO IN LOCALITA’ CO’

"Con delibera di giunta comunale 5/2020, si è partecipato con un progetto definitivo/esecutivo ad un bando del Ministero degli Interni per ottenere un contributo per “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - intervento di sistemazione movimento franoso con ricostruzione tratto strada vicinale ad uso pubblico in località Co e con decreto del direttore centrale della finanza locale dell’8 novembre 2021 sono stati assegnati 416 mila euro. Successivamente con decreto ministeriale 5/2022 del 20 maggio 2022 è stato assegnato al Comune di Sassello un contributo pari ad € 267.000,00 assegnato dal Commissario Delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione di lavori di ripristino del piano viabile dissestato della strada vicinale ad uso pubblico Cò".

MUSEO DEL DIALETTO

"Il Museo del Dialetto è frutto di un bando sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Operazione 7.04.44 “Adeguamento al progetto Experience di percorsi museali e didattici in edifici e strutture di proprietà comunale” erogato dal GAL Valli Savonesi, a cui il Comune ha partecipato con la propria deliberazione n. 55 del 03.06.2020. Il progetto per la realizzazione di nuova sezione dedicata al Museo del Dialetto all'interno del Nuovo Polo Museale Perrando presso ex Convento dei Frati è approvato con delibera di giunta comunale 88 del 02/09/2020. L’ammissione al finanziamento è avvenuta in data 01.06.2022 prot. n. 617, acquisito al protocollo comunale in data 03.06.2022 al n. 5081. Aggiungo anche un particolare, quando nel 2014, inaugurammo il nuovo polo museale invitai Michele Ferrando e Giacomo Scasso perché io tagliavo il nastro ma loro avevano ottenuto finanziamento e appaltato l’opera e li ringraziai pubblicamente come ha fatto con me il Sindaco Marco Dabove".

DANNI ALLUVIONE 2019 IN LOCALITA’ PIANO

"I lavori al Piano sono frutto della compilazione di una scheda per un evento emergenziale di tipo D (cioè un intervento differibile nel tempo) dell’alluvione 2019 e il finanziamento è arrivato alla fine del 2023. Il Decreto del Commissario Delegato n. 52/2023, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, acquisito al protocollo comunale in data 21.11.2023 al n. 11158 ha infatti assegnato al Comune di Sassello un contributo pari ad €. 90.000,00 per la realizzazione di lavori di consolidamento del muro posto a sostegno della strada comunale del Piano. Tanto è che nel descrizione del DUP nel 2024 in Consiglio Comunale dovetti intervenire io perché nessuno si ricordava l’intervento".

AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA

"L’Amministrazione Comunale ha presentato domanda per la richiesta di contributo nelle modalità di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 02.12.2021, avente ad oggetto: “Presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU con delibera di giunta comunale 10 del 10 febbraio 2022. I fondi sono stati assegnati con decreto direttoriale del MIUR decreto direttoriale n. 57 dell’ 8 settembre 2022".

PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RIGENERAZIONE DI STRADE E PERCORSI NEL CENTRO STORICO

"Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14-10-2022, tramite il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale dello Stato, è stato disposto di fare una progettazione da 700 mila euro di messa in sicurezza e rigenerazione di strade e percorsi nel Centro Storico. Il contributo quindi ha consentito di finanziare il progetto sul bando Piccoli Comuni (in cui il Comune è in graduatoria anche se non finanziato, notizia del 5 agosto 2024, ma la graduatoria è valida per tre anni)".

PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO SCAGLIO

"La progettazione, legato alla sostituzione dei tubi dello Scaglio (nato anche questo con la delibera di giunta comunale n. 49 del 2013), è stato inserito per intero nella delibera 85 del 2/09/2020 come studio di fattibilità tecnica ed economica. E’ stato finanziato, in parte, dal decreto ministeriale 5/2022 del 20 maggio 2022 (280 mila euro) e, in parte, tramite i fondi di una Convenzione con l’Ente Parco del Beigua approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 14/10/2022 (61.600,00 euro). Con i cambi dei prezzi questi finanziamenti non sono stati sufficienti a completare l’intera opera. La parte presentata come studio di fattibilità tecnica ed economica (per l’importo richiesto di 150 mila euro) sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) era già contenuta nella progettazione del 2020 ed era solo da aggiornare".

PROGETTO STRADA SOREROLO

"Il progetto di Sorerolo come studio di fattibilità tecnico economica sulla strada di Sorerolo (dopo l’alluvione del 2021) era stato approvato con delibera di giunta comunale n. 8 del 18 gennaio 2022 per partecipare allo stesso bando della Regione di quell’anno. I due importi (2022 e 2024) divergono infatti di soli 3 mila euro. Inoltre, per non commettere più gli errori del 2022 avevo organizzato un incontro a novembre in videoconferenza con gli uffici della Regione e il nostro responsabile dell’Ufficio Tecnico, Giorgio Pavan, e il Vicesindaco. Unici progetti totalmente frutto dell’attuale Amministrazione in 14 mesi sono quello che richiede 250 mila euro sul bando della Rigenerazione Urbana della Regione (parco giochi del capoluogo e parcheggio) e la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e trasporti da 150 mila euro per la manutenzione delle strade. E di questo va dato atto. Ho segnalato molti bandi in questi mesi (alcuni anche dal finanziamento sicuro, come quello della Regione sull’efficientamento energetico per le aree interne , dove sono state finanziate tutte le richieste), ma nella maggior parte dei casi non è nemmeno stata fatta la domanda. Ovviamente le delibere citate, tutte antecedenti al 15 maggio 2023, sono tutte presenti nel sito del Comune e scaricabili dalla directory 'Delibere'".

"In questi mesi, ho visto tanta superficialità, poca voglia di lavorare e studiare (non da parte di tutti, ovviamente: il Sindaco e altri ci hanno messo impegno). Amministrare in un piccolo Comune significa leggere, approfondire, studiare, dialogare con gli uffici, parlare a ragion veduta e non per dar fiato alle parole, dedicare tempo, alle volte tirarsi su le maniche. Ovviamente se nessuno mi verrà a cercare, d’ora in poi rivendico il mio diritto ad essere dimenticato. Inoltre, anche se mi venissero a cercare per altri motivi, ribadisco pubblicamente che questo (come avevo detto) è stato il mio ultimo mandato e non mi ricandiderò nemmeno alla carica di consigliere comunale - conclude Daniele Buschiazzo - E’ stata una esperienza bellissima (anche se dal 2019 al 2023 emotivamente molto pesante) e ringrazio il Sindaco Marco Dabove che ha messo tutta la sua dedizione, i miei colleghi di giunta dei due mandati, Lia Zunino, Roberto Laiolo, Ilaria Giacobbe, tutti i Consiglieri (maggioranza e minoranza senza differenze) con cui ho collaborato, il personale del Comune (con un particolare abbraccio all’amico Walter Sirito con cui ci prenderemo ancora molti caffè assieme) e tutti i segretari comunali che mi hanno affiancato, in modo speciale il Dott. Michele Sirito. Un’esperienza fatta in pieno spirito di volontariato non percependo né indennità, né rimborsi spese, che per me finirà il 19 agosto 2024".

Di seguito la lettera in formato integrale scritta dal vicesindaco Pronsati alla cittadinanza di Sassello :

Gentilissimi Concittadini

Per il ruolo istituzionale che rappresento, sono ad esprimere tutto il mio dispiacere per la difficile situazione in cui si trova il nostro Paese. Sento il dovere di scusarmi, a nome del Comune di Sassello, con tutti i cittadini ma le ragioni personali espresse dal Sindaco vanno comprese. Con questa lettera voglio solo esporvi la mia visione di questi 14 mesi passati in Comune.

Lo sapete, io non sono nativo di Sassello ma da alcuni anni, dopo essere stato un turista presente, ho deciso di viverci stabilmente. L’anno scorso, spinto da alcuni amici, ho deciso di candidarmi a sostegno della lista “Siamo Sassello” ricevendo fin da subito l’affetto di tutti Voi. Non appena esser stato nominato Vicesindaco, ho iniziato il mio lavoro, ci ho provato, mi sono messo in gioco, ma subito passato il primo entusiasmo ho capito che la mia voglia di fare e l’essere quotidianamente al lavoro in Comune non veniva molto apprezzato e tanti scontri verbali e scritti hanno tentato di placare l’entusiasmo che mi appartiene.

Non sono certo qui a giudicare l’operato di altri, ogni Amministrazione del passato avrà avuto pregi e difetti ma, per carattere, sono una persona che guarda al futuro e se devo lottare per mettere in campo le mie idee sono disposto ad accettare il confronto, cosa evidentemente non gradita da una parte della maggioranza troppa attenta a difendere il passato anziché promuovere il nuovo. Come lo stesso Sindaco Marco Dabove potrebbe testimoniare si è ben presto trovato a lavorare con solo una parte del gruppo causa il totale assenteismo a riunioni del gruppo di maggioranza di alcuni componenti. Solo il sottoscritto, Valerio, Arianna, Lia e Riccardo sono stati sempre presenti e collaborativi. Di alcuni se ne sono perse le tracce per farsi vivi solo per le numerosissime interrogazioni indirizzate al Sindaco e al sottoscritto.

Tanto per dare un’idea: oltre 40 interrogazioni e varie lettere accusatorie al vicesindaco da parte di un consigliere... Se avesse usato questo tempo per lavorare con noi non saremmo qua a parlare di questo!

Ma non è stato fortunatamente solo sudore e nervoso. Ho avuto l’onore di rappresentare il mio Comune in questi pochi mesi portando a casa risultati concreti, alcuni finanziati con gli esercizi 2023 e 2024, altri finanziati in precedenza:

• Il rifacimento delle tribune del campo sportivo G.B. Badano

• L’ imminente realizzazione dell’Elisoccorso notturno nella frazione di Palo.

• Sono iniziati i lavori nell’acquedotto del “bisciaio”.

• Nel mese di Agosto Riapriremo la strada del CÓ.

• Abbiamo ultimato i lavori della palificazione della strada del “Piano”

• Abbiamo inaugurato il nuovo museo del dialetto.

• Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del plesso scolastico.

Inoltre, grazie alla fattiva collaborazione degli uffici, lascio i cassetti dei lavori pubblici con molti progetti e di richieste di finanziamento per un totale di 1.440.000 euro:

1. Bando piccoli comuni, rifacimento del porfido in alcune zone del centro storico e realizzazione di una rotonda per migliorare la viabilità per San Giovanni. Importo pari a 700.000 euro.

2. Inserimento nel piano triennale regionale, progetto di regimazione delle acque bianche in ingresso alla località Sorerolo. Importo pari a 190.000 euro.

3. Ministero dei trasporti, progetto per la realizzazione di asfalti in alcune strade di Sassello e nelle nostre frazioni. Importo pari a 150.000 euro.

4. Rigenerazione urbana, progetto per la sistemazione del Parco giochi di Viale Marconi con realizzazione di 36 posti auto su fondo ad hoc e un efficientamento energetico dei corpi luminosi. Importo pari a 250.000 euro.

5. Fondo della montagna, progetto per collegare le tubazioni nuove nell’ acquedotto dello “Scaglio”. Importo pari a 150.000 euro.

Non ho indicato il lavoro svolto sul turismo poiché solo in fase iniziale e non possiamo dunque portarlo a termine ma, la “Paccia Sasc-lina” è stata per me un vero piacere condividerla con tutti Voi e con le nostre preziosissime associazioni. Tutto questo non è discutibile ed è stato fatto in 14 mesi!

Ora vediamo cosa accadrà, ma in questa situazione, ricordo a tutti noi, di mettere Sassello al primo posto. Io l’ho messo al centro della mia vita ed il mio impegno non verrà mai meno.