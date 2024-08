Boom di ubriachi nel savonese, notte movimentata per il personale sanitario

La notte di Ferragosto si è rivelata particolarmente impegnativa per i sanitari della provincia di Savona, chiamati a intervenire in numerose emergenze su tutto il territorio. L'atmosfera festosa, tipica di questa ricorrenza, ha spinto molte persone a esagerare con i festeggiamenti, rendendo necessaria l'assistenza medica in diversi casi.

Giovani e adulti sono stati soccorsi dai sanitari a causa di malori legati all'abuso di alcol e all'uso di droghe. In alcuni casi, i pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure.

La serata è stata caratterizzata anche da alcune liti, scoppiate per futili motivi. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per gestire queste situazioni, riuscendo a riportare la calma senza che si verificassero feriti gravi.