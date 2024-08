Intossicazione da acido a Ceriale: un operaio al Santa Corona in codice rosso

Intossicazione da acido a Ceriale, in via S. Eugenio, per un operaio dell'acquedotto trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava pulendo una cisterna e si sarebbe intossicato con l’acido che stava utilizzando per l’attività.

Dopo l’allarme lanciato alle 9.25, immediato l’intervento dei soccorsi. Subito sul posto i militi della Croce Rossa di Ceriale con l’ambulanza, i sanitari del 118 giunti a bordo dell’automedica e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Albenga. È atteso anche l’arrivo degli ispettori Arpal di Asl2 per la sicurezza sui luoghi di lavoro che effettueranno campionamenti sulla sostanza utilizzata.