La guida definitiva all'abbronzatura perfetta con i migliori prodotti biologici per la skincare

Giustamente, in piena estate la tua preoccupazione principale potrebbe riguardare come ottenere un'abbronzatura perfetta, uniforme, glossy su viso e corpo. Abbiamo raccolto i migliori consigli in questa guida definitiva per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

Esfoliare e nutrire

Se vuoi una tintarella perfetta, inizia a esfoliare con regolarità il derma già qualche settimana prima dell'esposizione fino a eliminare le cellule morte e le impurità che naturalmente si depositano sulla superficie. Non dimenticare l'importanza dell'idratazione e nutrizione grazie a prodotti per il viso biologici che aiutano a preparare la pelle all'esposizione solare.

Forse già segui questi step per la pelle del viso ma ignori, invece, quella del corpo che merita le stesse attenzioni. Un leggero scrub sul corpo sotto la doccia favorisce un'abbronzatura perfetta, infatti. Lo scrub deve essere comunque delicato soprattutto se hai una pelle grassa a tendenza acneica poiché lo strofinamento potrebbe peggiorare la situazione. Inoltre, va interrotto prima dell'esposizione al sole, all'incirca una settimana prima, mentre la skincare con prodotti per la pelle naturali realizzati con ingredienti da agricoltura biologica deve proseguire e addirittura intensificarsi.

Mai senza protezione

Esporsi al sole in modo intensivo senza un'adeguata protezione è un comune errore che anche tu potresti commettere quando desideri una pelle ambrata velocemente. Se non proteggi il derma con un filtro solare adeguato come 30 o 50, la pelle si scotta e va trattata con prodotti nutrienti, lenitivi e riparatori come quelli a base di olio di rosa mosqueta. Inoltre, il derma si danneggia in profondità, perde idratazione e si formano più facilmente le rughe.

Va sfatato il falso mito che le creme solari impediscano l’abbronzatura poiché il loro compito è semplicemente quello di schermare i raggi UV dannosi prevenendo le macchie scure ed evitando danni gravi. La crema solare quindi ti aiuta ad ottenere un'abbronzatura più omogenea e duratura.

La protezione solare andrebbe applicata all'incirca 30 minuti prima di esporsi al sole e ripetuta ogni ora ma anche dopo un bagno nelle rinfrescanti acque del mare o della piscina. Vale anche se hai la pelle che si abbronza facilmente, naturalmente olivastra o scura poiché anche queste carnagioni sono soggette a rischio di scottature e altri problemi dermatologici come gli eritemi solari.

Sì agli integratori

Nel momento in cui desideri una pelle dorata, tornano utili anche gli integratori. Ne esistono alcuni di specifici da assumere all'incirca un mese prima dei bagni di sole ma possono essere altrettanto validi integratori come quelli di omega 3 che garantiscono diversi benefici, tra cui una pelle più radiosa e bella.

Gradualità

Tra i trucchi per ottenere un'abbronzatura perfetta, è meglio ricordare la gradualità. In sostanza, all’inizio della vacanza dovresti evitare di stare sotto il sole per molte ore consecutivamente. Per non perdere tempo, prepara la tua pelle all'esposizione solare quando sei ancora in città. Bastano anche 20 - 30 minuti al giorno sul tuo balcone di casa per iniziare, andando poi ad aumentare fino a concederti senza rischi un vero e proprio bagno di sole prolungato.