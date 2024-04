Pietra Ligure, uomo investito da un treno sottoposto a un complesso intervento chirurgico

L'uomo investito da un treno merci ieri a Pietra Ligure è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico nel corso della nottata.

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 19:30, con il pronto intervento da parte di Pietra Soccorso, dell'automedica e delle forze dell'ordine.

Attualmente l'uomo si trova in coma farmacologico presso il reparto di rianimazione del Santa Corona. La prognosi è riservata.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per alcune ore, fino alle 22, per consentire il soccorso e le operazioni di messa in sicurezza.