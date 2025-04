Accordo tra Confcommercio e Intesa Sanpaolo: 110 milioni di euro di nuovo credito per lo sviluppo e la competitività delle imprese associate in Liguria

Il presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo e il Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, Andrea Perusin, hanno siglato un accordo che mette a disposizione 110 milioni di euro di nuovo credito a sostegno dello sviluppo e della competitività delle imprese associate in Liguria, insieme a soluzioni finanziarie innovative per accrescerne la competitività e favorire la nascita di nuove attività commerciali.

La collaborazione si inserisce nell’ambito della partnership, in essere già da diversi anni e appena rinnovata, grazie alla quale la Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese accompagna insieme a Confcommercio le piccole e microimprese del settore in programmi di crescita e di rafforzamento. Nel periodo 2020-2024, Intesa Sanpaolo ha erogato circa 18 miliardi di euro, a livello nazionale, alle aziende del commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Questo importante accordo prevede una serie di incontri tematici finalizzati ad approfondire le opportunità offerte, tra cui spicca l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti POS, una misura di grande attenzione della Banca verso gli esercenti confermata per tutto il 2025, che risponde a un’esigenza manifestata a più riprese soprattutto dalle realtà commerciali più piccole e che può favorire la diffusione dei pagamenti digitali.

Il pacchetto di misure pensate per rispondere alle esigenze più urgenti degli imprenditori comprende inoltre: soluzioni e strumenti di pagamento multicanale ed evoluti (ad esempio SmartPOS) che abilitano molteplici servizi, come le mance; accesso a un innovativo processo del credito dematerializzato e digitalizzato; supporto ai progetti di investimento in digitalizzazione ed energie rinnovabili; definizione di modelli di business in chiave sostenibile, anche grazie ai Laboratori ESG di Intesa Sanpaolo, uno dei quali attivo a Genova; strumenti per facilitare la nascita di nuove attività e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

"L’accordo siglato con Intesa Sanpaolo rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare le imprese del nostro territorio in un percorso di crescita e innovazione, in linea con le trasformazioni in atto nel mondo del commercio e dei servizi. - ha sottolineato Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova - L’attenzione dedicata a strumenti evoluti per la gestione dei pagamenti, alla digitalizzazione dei processi e ai criteri ESG dimostra una visione che guarda al futuro, ma che parte dalle esigenze reali delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni. Confcommercio Genova conferma così il proprio impegno nel favorire sinergie che rafforzino la competitività del sistema imprenditoriale locale, valorizzando le collaborazioni con attori finanziari solidi e orientati allo sviluppo sostenibile”.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: “La collaborazione con le associazioni di categoria, insieme all’ascolto degli imprenditori, è fondamentale per sostenere concretamente le imprese in un momento di grande complessità del mercato, in cui la capacità di adattarsi alle nuove dinamiche e di innovare è determinante per restare competitivi. Insieme a Confcommercio Genova puntiamo a stimolare gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale delle PMI liguri, così come l’efficientamento energetico che assume un impatto sempre più rilevante anche sui piccoli esercizi. Le commissioni sui micropagamenti azzerate, le agevolazioni sui POS, l’accesso al credito più semplice grazie al digitale, insieme ai 110 milioni di euro a disposizione delle attività associate in Liguria, sono leve efficaci per facilitare l’operatività legata a incassi e pagamenti e al tempo stesso supportare la crescita a lungo termine di tutte le attività commerciali del territorio”.