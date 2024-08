Albenga, riparte il 21 agosto il cantiere sui rii Fasceo e Carendetta: attenzione alla confluenza col Carenda

Riprenderanno mercoledì 21 agosto, dopo una breve sospensione in occasione di Ferragosto, i lavori di messa in sicurezza idraulica dei rii Fasceo e Carendetta, in particolare nel tratto di confluenza dei due col Carenda.

Dopo aver spostato i sottoservizi, la ditta incaricata (Impresig Srl, individuata attraverso gara da Regione Liguria competente per materia) ripartirà sul Fasceo a salire, per poi sistemare anche il tratto del Carenda interessato dalla confluenza.

«Si tratta di un intervento particolarmente importante per evitare "strozzature", cioè che il flusso d'acqua proveniente da rio Fasceo e Carendetta, adeguati dal punto di vista idraulico (intervento da 6 milioni di euro di cui il primo lotto già eseguito e il secondo lotto in corso di completamento), possa esondare nel punto di convergenza» spiega il sindaco Tomatis.

«Ricordo molto bene l’alluvione del 2014 quando tutte le aziende agricole di quel territorio furono alluvionate: fu in quel momento che si prese coscienza della necessità di avviare un percorso per mettere in sicurezza tutta quell’area. Oggi siamo orgogliosi di poter dire che stiamo per completare la messa in sicurezza di tutta la parte a valle della provinciale di Campochiesa. È nostra intenzione continuare a lavorare in questo modo, progettando e intercettando fondi per intervenire progressivamente su tutte le criticità del nostro territorio», conclude il primo cittadino.

Aggiunge il consigliere Raiko Radiuk delegato alla sicurezza idrogeologica del territorio: «Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami nel conferimento di questa importante delega. La Piana ha bisogno di importanti interventi, ma anche quelli piccoli possono togliere delle criticità puntuali. Dobbiamo essere consapevoli di problemi atavici che purtroppo insistono sul nostro territorio. I lavori del Fasceo e del Carenda ripartono, e portarli a termine nel più breve tempo possibile rappresenta una priorità. Questa importante operazione significa mettere in sicurezza una parte della città. Il mio impegno sarà quello di richiedere a qualsiasi livello e a qualsiasi istituzione, la possibilità di intervenire celermente, consci del fatto che il climate change ci porta sempre più spesso davanti ad eventi estremi di breve durata per cui dobbiamo essere pronti, mitigando i problemi esistenti».