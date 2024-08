Savona, il maltempo non ferma campeggi e bivacchi sulle spiagge, 30 sgomberi eseguiti dalla municipale

Nonostante l'Allerta Meteo non sono mancate le richieste di intervento per accampamenti e bivacchi sugli arenili cittadini e segnalati dai savonesi.

Nell'ultima settimana sono state elevate almeno 30 sanzioni per inosservanza all'ordinanza balneare che vieta di allestire tende e bivacchi sulle spiagge. La polizia municipale è intervenuta su gran parte delle spiagge libere della città da quelle di via Nizza alla più centrale sotto a via Trento e Trieste scelte dai turisti, comprese famiglie con bambini, per passare il fine settimana o la quella di Ferragosto.