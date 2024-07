Sinistra Italiana: un'inchiesta per raccogliere testimonianze sulle condizioni di lavoro dei giovani nella nostra Provincia

Giovani che non hanno voglia di lavorare o proposte di lavoro precario, sottopagato e in nero ? E' la domanda che si è posta Sinistra Italiana, dopo aver conosciuto alcuni casi di giovani lavoratori, e che si prepara a lanciare un questionario per raccogliere le testimonianze di ragazzi che si sono trovati a fare lavori in nero, senza coperture pensionistiche, con contratti part-time ma orari di lavoro a tempo pieno, per non parlare di questioni legate a sicurezza degli ambienti di lavoro.