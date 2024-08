A Borgio Verezzi “Napo canta De André” per la rassegna “Musica in piazza”

Giovedì 22 agosto alle 21,30, penultimo appuntamento della rassegna musicale in Piazza San Pietro a Borgio Verezzi, nel cuore del centro storico, con il concerto Napo canta De André - Bocca di rosa e altri racconti, un omaggio all’indimenticato cantautore genovese che ci ha lasciato in eredità un patrimonio artistico e umano immenso, del quale non ci si può stancare.

Sul palco, la band in versione Trio con Alberto “Napo” Napolitano (voce, chitarra e bouzouki), Alice Nappi (violino, mandolino) e Andrea Vulpani (pianoforte, fisarmonica e cori). Una formazione più che collaudata, con oltre dieci anni di concerti alle spalle, che vede i tre musicisti uniti per proporre in una chiave sorprendente il canzoniere di Fabrizio De André. La diversa estrazione musicale dei componenti del gruppo, dotati di grande capacità di improvvisazione, caratterizza uno spettacolo capace di rinnovarsi continuamente pur mantenendosi fedele all’autore omaggiato. Per il pubblico, si tratta di un autentico viaggio nella storia personale e musicale di Faber, dai primi successi fino al discorso sulla libertà – così lo definì il cantautore – di “Anime Salve”.

“Sarebbe stato fin troppo facile, con la voce di Napo – scrive nella presentazione la Band - riproporre le canzoni di De André nella loro veste originale: sarebbe stato come azionare il pilota automatico e farsi un sonnellino di un paio di ore. Ma siamo musicisti, anche noi abbiamo qualcosa da dire! Napo si sa, ha quella voce e negli ultimi vent'anni è stata la sua fortuna. A fine concerto il pubblico entusiasta ha sempre ripetuto come un mantra: quando chiudo gli occhi mi sembra di sentire Faber ancora vivo.

E allora abbiamo ritenuto onesto metterci in gioco, far emergere le nostre personalità in musica e riarrangiare il più possibile i brani come se fossero nostre creazioni originali, sempre col massimo rispetto al testo e all'autore. Il risultato è sorprendente, l'empatia che si crea con il pubblico è qualcosa di rarissimo, non si tratta più di un tributo ma di un vero e proprio scambio di emozioni, non c'è più un palco e una platea ma una sorta di tavola rotonda fatta di lacrime e sorrisi.”

La formazione in trio vedrà sul palco borgese Andrea Vulpani, pianista di formazione classica che racchiude in sé tutti i generi musicali fondendoli come se fosse la cosa più naturale del mondo; Alice Nappi, che con il suo violino ha la scioltezza di chi non solo suona straordinariamente uno strumento, ma più semplicemente lo usa per comunicare emozioni; e infine Napo, oggi considerato indubbiamente tra le più autorevoli voci legate a Fabrizio De André.

Napo esordisce giovanissimo, a fine anni ottanta, come cantante e chitarrista rock. Poi, pian piano, si avvicina sempre di più al mondo dei cantautori e trova in De André tutto quello che ha sempre cercato. E’ stato forse il primo al mondo a tributare il maestro con le “Buonenuove”, poi negli anni a seguire è cresciuto sempre di più collaborando coi mostri sacri della musica italiana nei teatri e nelle piazze principali d'Italia. Nel concerto oltre a cantare suona chitarre e strumenti etnici. Ha suonato con artisti del calibro di Armando Corsi, Mario Arcari, Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Pier Michelatti, PFM, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò e molte altre stelle della musica. Alberto “Napo” Napolitano continua da anni la sua attività di interprete in Italia e all'estero con un repertorio che spazia tra la scuola genovese e quella francese.

Il concerto, organizzato dal Comune di Borgio Verezzi in collaborazione con l’Associazione Corelli di Savona, è ad ingresso libero.

L’evento, come molte altre iniziative organizzate negli ultimi mesi, rientra nel più ampio progetto comunale “Viva il Borgo” creato per valorizzare e promuovere il bellissimo centro storico di Borgio, la sua piazza, i vicoli, le chiese, le opere d’arte: un borgo che merita di essere visitato, tutto l’anno e non solo d’estate.

Il prossimo ed ultimo appuntamento con “Musica in Piazza” sarà venerdì 30 agosto ore 21 con il concerto strumentale “Music in Medecine Ensemble”, realizzato dai medici-musicisti Filippo Falchero e Alberto Gandolfo al pianoforte, il veterinario Riccardo Pampararo alla chitarra e la farmacista Silvia Schiaffino al flauto.

Il pubblico come tradizione potrà accomodarsi liberamente sul lungo sagrato di Piazza San Pietro, aiutato da cuscini che verranno distribuiti prima del concerto. Di fronte ai musicisti, e alle spalle del pubblico, la bella chiesa parrocchiale di San Pietro, che prima durante e dopo il concerto resterà aperta, illuminata e visitabile grazie alla collaborazione della Parrocchia.