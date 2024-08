Cosseria ricorda Simone Ziporri con una serata benefica all'insegna dello sport e delle attività ludico-ricreative

Il paese di Cosseria si prepara a vivere una giornata speciale all'insegna della solidarietà e del ricordo, dedicata a Simone Ziporri, il giovane di 20 anni tragicamente scomparso lo scorso anno in un incidente stradale.

L'evento in programma per sabato 24 agosto, in località Bosi, organizzato in concomitanza con la festa patronale, è nato dall'iniziativa di un gruppo di amici di Simone, con l'obiettivo di commemorare il loro caro amico e, allo stesso tempo, animare la comunità locale.

"Vogliamo ricordare il nostro amico Simone e fare in modo che il suo spirito rimanga vivo tra noi. Questo evento è un modo per farlo, portando insieme le persone del nostro paese per una buona causa", spiega Samuele Siri, uno dei promotori dell'iniziativa.

Il programma della giornata è ricco di attività e inizia alle 14:00 con un torneo di beach volley a squadre miste, organizzato in collaborazione con la Pallavolo Carcare. Parallelamente, sarà disponibile una parete d’arrampicata ad accesso libero, gestita dai professionisti di Vertikarcare, per permettere a tutti di sperimentare l’emozione dell’arrampicata in sicurezza.

A partire dalle 15:00, gli appassionati di giochi di ruolo e da tavolo potranno partecipare agli eventi organizzati dal gruppo Multiversorum Magistri, offrendo un’alternativa ludica e coinvolgente per tutti i presenti.

La serata proseguirà con una cena servita dalla Pro Loco di Cosseria, che permetterà ai partecipanti di gustare piatti tipici della tradizione locale, creando un momento di condivisione e convivialità.

Dalle 20:00, il palco ospiterà tre gruppi musicali e una scuola di musica dal vivo che allieteranno la serata, seguiti dalla premiazione del torneo di beach volley. Per concludere, dalle 22:30, il ritmo salirà con un DJ set che farà ballare tutti fino a tarda notte.