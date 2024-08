Savona, residenze per anziani non autosufficienti, con il titolo abilitativo si potranno affidare i lavori

Con la concessione del titolo abilitativo, Palazzo Sisto potrà procedere con l'iter per affidare i lavori di ristrutturazione dell'ex Cesavo di via Nizza a Savona, di proprietà di Opere Sociali.

Il progetto di ristrutturazione e recupero dell'immobile è stato complessivamente stimato per 1 milione e 371mila euro, finanziati con risorse del Pnrr. La progettazione è stata affidata a allo studio Peluffo&Partners Architettura di Genova, per 123.706 euro. Opere Sociali anticiperà il pagamento del primo e secondo acconto allo studio di architettura in attesa dei trasferimenti dei fondi da parte del Comune

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi abitativi, dove saranno ricavati alloggi per ospitare 12 persone, con la dotazione strumentale e tecnologica per garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale.