Rigassificatore, respinto il ricorso del Comune di Savona dal Tar del Lazio

Il ricorso al Tar del Lazio contro il mancato inserimento nella conferenza dei servizi del Comune di Savona nel progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km dal comune capoluogo è stato respinto.

Nuova doccia fredda quindi per Palazzo Sisto dopo che il primo ricorso al Tribinale Amministrativo Regionale della Liguria era stato respinto visto che era stata dichiarato cone competente il Tar laziale.

Il ricorso e stato bocciato in quanto il Comune avrebbe lasciato scadere i termini per impugnare i provvedimenti tecnici e ha invece contestato una nota della Regione definita un atto "interlocutorio".

Una vicenda che aveva visto sollevare molte polemiche da parte dell'opposizione, in particolare del Movimento 5Stelle.

Il capogruppo in consiglio comunale Manuel Meles, con un post, aveva puntato il dito contro l'amministrazione per il ricorso contro l’esclusione del Comune dalla conferenza dei servizi, al Tar Liguria invece di quello del Lazio, in base al Codice del processo amministrativo che ne riconosceva la competenza per casi simili.

La delibera ripercorreva la cronologia degli ultimi mesi elencando la richiesta del Comune (12 settembre 2023) “di essere formalmente invitato a partecipare all'iter di Conferenza dei servizi”; il rigetto dell'istanza del Comune da parte della struttura commissariale (3 ottobre); la contrarietà al progetto espressa all'unanimità dal Consiglio Comunale che, inoltre, impegnava “il sindaco a compiere ogni azione politico-amministrativa utile al fine di sostenere le esigenze del territorio” (14 settembre).

Il comune aveva affidato l'incarico allo studio Dal Piaz.